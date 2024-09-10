Сборная Украины сыграет в домашней форме против Чехии в Лиге Наций

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В Праге, 10 сентября, сборная Украины сыграет матч второго тура группового этапа Лиги Нации. Соперником сине-желтых станут хозяева поля — Чехия.

В день игры в УАФ сообщили, в форме какого цвета сыграет команда Украины.

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По информации Украинской ассоциации футбола, национальная сборная в Праге сыграет в желтой домашней форме.

Команда Чехии проведет важную игру в красной форме.

Форма сборной Украины. Фото: УАФ

Форма сборной Чехии. Фото: УАФ

Матч пройдет в Праге на "Эден Арене". Начало игры — 21:45 по киевскому времени.

После первого тура Украина и Чехия разделяют последние места в группе В1. На старте турнира команда Сергея Реброва уступила Албании со счетом 1:2. Чехи неожиданно проиграли на выезде Грузии (1:4).

В заявку Украины на матч не попал опорный полузащитник Сергей Сидорчук. При этом команду усилит восстановившийся от травмы Михаил Мудрик.

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