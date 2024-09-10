Сборная Украины сыграет с Чехией в Праге: шесть смен в составе

Ребров кардинально сменил стартовый состав на матч Лиги Наций с Чехией
В Праге сборная Украины по футболу проведет свой второй матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва будет Чехия.
Перед матчем команды объявили стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.
Изменения от Реброва
Тренерский штаб по сравнению с игрой против Албании (1:2) сделал пять замен в стартовом составе. Ефима Коноплю заменил Александр Тимчик, вместо Владимира Бражко вышел Тарас Степаненко, Георгия Судакова сменил Александр Зинченко, а Владислав Ванат поменял Романа Яремчука.
Восстановился после травмы и вышел в стартовом составе Михаил Мудрик, сменивший Владислава Кабаева.
Стартовые составы:
Чехия: Коварж — Витик, Крейчи, Зелены — Цоуфал, Соучек, Червь, Провод — Черны, Шульц — Хоры.
Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчар, Кушей, Калвах, Лингр, Крал.
Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Ванат, Мудрик.
Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Кабаев, Малиновский, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихалонок.
Матч в Праге начнется в 21:45 по киевскому времени.
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