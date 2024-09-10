Сборная Украины сыграет с Чехией в Праге: шесть смен в составе

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В Праге сборная Украины по футболу проведет свой второй матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва будет Чехия.

Перед матчем команды объявили стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Изменения от Реброва

Тренерский штаб по сравнению с игрой против Албании (1:2) сделал пять замен в стартовом составе. Ефима Коноплю заменил Александр Тимчик, вместо Владимира Бражко вышел Тарас Степаненко, Георгия Судакова сменил Александр Зинченко, а Владислав Ванат поменял Романа Яремчука.

Восстановился после травмы и вышел в стартовом составе Михаил Мудрик, сменивший Владислава Кабаева.

Стартовые составы:

Чехия: Коварж — Витик, Крейчи, Зелены — Цоуфал, Соучек, Червь, Провод — Черны, Шульц — Хоры.

Запасные: Задражил, Маркович, Зима, Гранач, Гложек, Шик, Чванчар, Кушей, Калвах, Лингр, Крал.

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Ванат, Мудрик.

Запасные: Бущан, Лунин, Конопля, Бондарь, Таловеров, Кабаев, Малиновский, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихалонок.

Матч в Праге начнется в 21:45 по киевскому времени.

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