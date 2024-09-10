Украина проигрывает Чехии 1:2 после первого тайма в Лиге Наций

Команда поздравляет Владислава Ваната с забитым голом. Фото: Reuters

В Праге проходит матч второго тура группового этапа Лиги Наций между сборными Украины и Чехии. В матче завершился первый тайм.

После 45 минут игры Украина проигрывает Чехии со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гол Владислава Ваната. Фото: Reuters

Первый тайм матча Чехия — Украина

Сборная Украины хорошо контролировала мяч в начале матча, но моментов больше было у чехов и на 21-й минуте они забили. Шапаренко ошибся и отдал мяч пробившему у Шульца Соучеку и мяч полетел в ворота — 1:0.

На 35-й минуте Мудрик подал с углового, а Забарный пробил головой в перекладину. Еще через две минуты Украина сравняла счет. Шапаренко навесил с левого фланга во вратарскую, где Ванат головой впервые забил за национальную команду.

Несмотря на усилия Украины, уйти на перерыв с равным счетом не удалось. На второй добавленной минуте Шульц издалека пробил в правый угол ворот и оформил дубль.

Чехия — Украина — 2:1

Голы: Шульц, 21, 45+2 — Ванат, 37

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