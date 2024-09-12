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Суркіс назвав іноземний клуб, який хотів купити Шапаренка

12 вересня 2024 00:02
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ігор Суркіс: Микола Шапаренко відмовився від трансферу до Бешикташа
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Футболістом київського "Динамо" Миколою Шапаренком цікавився лише один іноземний клуб. Інформацію підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.

Про це повідомив портал FootballHub.

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Суркіс повідомив, що Шапаренко мав пропозицію щодо переходу до турецького "Бешикташу". Однак сам футболіст відхилив цю пропозицію.

Трансфер Шапаренка настільки був цікавий туркам, що президент "Бешикташу" сам телефонував Суркісу.

За словами президента клубу, коли він говорив про вартість Шапаренка в розмірі 300 млн, то це був жарт у відповідь на новину, що "Шахтар" хоче 150 млн за Георгія Судакова.

"Ні Шапаренко, ні Судаков не коштують таких грошей. Усі розумні люди розуміють, що я пожартував, а диванні журналісти писали, що 300 млн коштує один, а 150 млн інший. Але я пожартував, можливо, недоречно", — сказав Суркіс.

Цього сезону 25-річний Шапаренко в складі "Динамо" провів вісім матчів, у яких забив два голи та зробив три асисти.

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Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Ігор Суркіс Бешикташ

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