Трубін перейде до англійського клубу влітку наступного року

Анатолій Трубін у грі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Керівництво португальської "Бенфіки" провело попередні переговори з англійською "Манчестер Юнайтед". Два клуби обговорили можливий трансфер воротаря збірної України Анатолія Трубіна.

"Червоні дияволи" вже пів року цікавляться молодим футболістом "орлів", повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" влітку 2023 року. Він одразу став основним воротарем португальської команди й привернув увагу грандів європейського футболу. "Орли" отримали вже декілька запитів щодо трансферу гравця, але вирішили залишити голкіпера в команді ще на сезон.

Анатолій Трубін у збірній України. Фото: Reuters/David W Cerny

Деталі майбутнього трансферу

Контракт Трубіна з "Бенфікою" діє до літа 2028 року. Це означає, що португальці можуть просити у потенційних покупців будь-яку суму відступних за свого футболіста. "Орли" хочуть заробити на трансфері Трубіна 45 млн євро, але "Манчестер Юнайтед" хоче знизити ціну.

Клуби мають цілий рік на те, щоб узгодити трансфер. Попри інтерес з боку інших команд, "Манчестер Юнайтед" має намір домовитися з "Бенфікою" про перехід Трубіна до кінця сезону 2024/2025. Тренерський штаб англійської команди хоче замінити Андре Онана, чия гра у воротах давно критикує.

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