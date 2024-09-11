Вацлав Черны возмущен поддержкой украинских фанатов на матче против Чехии

Вацлав Черны. Фото: Profimedia

Сборная Чехии по футболу была взбешена, что на матче Лиги Наций против Украины (3:2) у соперника была большая поддержка. Местные болельщики не активно посещали стадион, из-за чего даже были свободные места.

Одним из тех, кто прокомментировал ситуацию, был вингер шотландского "Рейнджерс" и сборной Чехии Вацлав Черны. Слова футболиста привел портал iSport.cz.

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Черны радикально высказался об украинских болельщиках

По словам Черны, он не понимает, как можно было допустить на стадион такое большое количество украинских болельщиков.

Футболист считает, что лучше было играть при пустых трибунах, чем давать такую фору сопернику.

"Мы не можем допустить, чтобы подобное произошло в нашей жизни, чтобы то, что произошло сегодня, повторилось на пражском стадионе. Меня совсем не волнует, что подумают обо мне после этих слов. Но это ужасно, и я предпочел бы играть на пустом стадионе. Нельзя допустить, чтобы билеты на матч сборной Чехии так легко доставались болельщикам другой страны", — сказал Черны.

Отметим, что украинцы смогли покупать билеты не только на гостевые секторы, потому что имеют либо разрешение на постоянное место пребывания в Чехии, либо гражданство страны.

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