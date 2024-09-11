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Игрок сборной Чехии подверг критике тех, кто пускал болельщиков Украины на стадион

11 сентября 2024 19:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Вацлав Черны возмущен поддержкой украинских фанатов на матче против Чехии
Вацлав Черны. Фото: Profimedia
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Чехии по футболу была взбешена, что на матче Лиги Наций против Украины (3:2) у соперника была большая поддержка. Местные болельщики не активно посещали стадион, из-за чего даже были свободные места.

Одним из тех, кто прокомментировал ситуацию, был вингер шотландского "Рейнджерс" и сборной Чехии Вацлав Черны. Слова футболиста привел портал iSport.cz.

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Черны радикально высказался об украинских болельщиках

По словам Черны, он не понимает, как можно было допустить на стадион такое большое количество украинских болельщиков.

Футболист считает, что лучше было играть при пустых трибунах, чем давать такую фору сопернику.

"Мы не можем допустить, чтобы подобное произошло в нашей жизни, чтобы то, что произошло сегодня, повторилось на пражском стадионе. Меня совсем не волнует, что подумают обо мне после этих слов. Но это ужасно, и я предпочел бы играть на пустом стадионе. Нельзя допустить, чтобы билеты на матч сборной Чехии так легко доставались болельщикам другой страны", — сказал Черны.

Отметим, что украинцы смогли покупать билеты не только на гостевые секторы, потому что имеют либо разрешение на постоянное место пребывания в Чехии, либо гражданство страны.

Напомним, Шевченко прокомментировал слухи об отставке Реброва. 

Болельщики сборной Украины бросали предметы в Ярмоленко и ругались с футболистами. 

Жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Зинченко объяснил, почему проиграла сборная Украины и что будет с командой.

Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Чехии

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