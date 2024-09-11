Судаков принес извинения болельщикам после поражения от Чехии

Судаков считает, что сборная Украины подвела болельщиков и страну
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мнением о результате матча с командой Чехии. Лидер "Шахтера" забил в этом поединке гол, но это не спасло "сине-желтых" от поражения со счетом 2:3.
Судаков извинился перед всеми болельщиками сборной Украины на своей странице в Instagram.
Сборная Украины проиграла оба сентябрьских матча в Лиге Наций. Сначала команда Сергея Реброва уступила Албании (1:2), затем не смогла избежать поражения от Чехии (2:3). Георгий Судаков принял участие в обоих поединках и сумел отметиться голом в одном из них.
Судаков расстроен из-за результатов
Футболист донецкого "Шахтера" стал одним из немногих игроков национальной команды, которые обратились к болельщикам после матча с Чехией. Молодой полузащитник написал в социальной сети, что поражение — это не то, чего заслужили болельщики.
"Мы подвели нашу страну, и я прошу прощения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными. Впереди еще длинный путь, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше", — написал Судаков.
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