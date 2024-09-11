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Судаков считает, что сборная Украины подвела болельщиков и страну

11 сентября 2024 17:37
Валерий Ковалевич - Редактор
Судаков принес извинения болельщикам после поражения от Чехии
Георгий Судаков в матче с Чехией. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мнением о результате матча с командой Чехии. Лидер "Шахтера" забил в этом поединке гол, но это не спасло "сине-желтых" от поражения со счетом 2:3.

Судаков извинился перед всеми болельщиками сборной Украины на своей странице в Instagram

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Сборная Украины проиграла оба сентябрьских матча в Лиге Наций. Сначала команда Сергея Реброва уступила Албании (1:2), затем не смогла избежать поражения от Чехии (2:3). Георгий Судаков принял участие в обоих поединках и сумел отметиться голом в одном из них. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков забивает гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Судаков расстроен из-за результатов 

Футболист донецкого "Шахтера" стал одним из немногих игроков национальной команды, которые обратились к болельщикам после матча с Чехией. Молодой полузащитник написал в социальной сети, что поражение — это не то, чего заслужили болельщики. 

"Мы подвели нашу страну, и я прошу прощения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными. Впереди еще длинный путь, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше", — написал Судаков. 

Уже 11 октября сборная Украины сыграет выездной поединок против национальной команды Грузии. 

Напомним, Шевченко прокомментировал слухи об отставке Реброва. 

Болельщики сборной Украины бросали предметы в Ярмоленко и ругались с футболистами. 

Жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Зинченко объяснил, почему проиграла сборная Украины и что будет с командой.

Тренер сборной Чехии Гашек объяснил, чем его удивила команда Реброва.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Георгий Судаков Сборная Чехии

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