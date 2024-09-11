Судаков вибачився перед уболівальниками після поразки від Чехії

Георгій Судаков у матчі з Чехією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився думкою про результат матчу з командою Чехії. Лідер "Шахтаря" забив у цьому поєдинку гол, але це не врятувало "синьо-жовтих" від поразки з рахунком 2:3.

Судаков перепросив перед усіма вболівальниками збірної України на своїй сторінці в Instagram.

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Збірна України програла обидва вересневі матчі в Лізі Націй. Спочатку команда Сергія Реброва поступилася Албанії (1:2), потім не змогла уникнути поразки від Чехії (2:3). Георгій Судаков взяв участь в обох поєдинках і зумів відзначитись голом в одному з них.

Георгій Судаков забиває гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Судаков засмучений через результати

Футболіст донецького "Шахтаря" став одним із небагатьох гравців національної команди, які звернулися до вболівальників після матчу з Чехією. Молодий півзахисник написав у соціальній мережі, що поразка — це не те, на що заслужили вболівальники.

"Ми підвели нашу країну, і я перепрошую за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни, і маємо залишатися єдиними. Попереду ще довгий шлях, і ми знаємо, що нам потрібно працювати набагато краще", — написав Судаков.

Вже 11 жовтня збірна України зіграє виїзний поєдинок проти національної команди Грузії.

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