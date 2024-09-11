Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков вважає, що збірна України підвела вболівальників та країну arrow

Судаков вважає, що збірна України підвела вболівальників та країну

11 вересня 2024 17:37
Валерій Ковалевич - Редактор
Судаков вибачився перед уболівальниками після поразки від Чехії
Георгій Судаков у матчі з Чехією. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився думкою про результат матчу з командою Чехії. Лідер "Шахтаря" забив у цьому поєдинку гол, але це не врятувало "синьо-жовтих" від поразки з рахунком 2:3.

Судаков перепросив перед усіма вболівальниками збірної України на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Збірна України програла обидва вересневі матчі в Лізі Націй. Спочатку команда Сергія Реброва поступилася Албанії (1:2), потім не змогла уникнути поразки від Чехії (2:3). Георгій Судаков взяв участь в обох поєдинках і зумів відзначитись голом в одному з них.

Георгій Судаков
Георгій Судаков забиває гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Судаков засмучений через результати

Футболіст донецького "Шахтаря" став одним із небагатьох гравців національної команди, які звернулися до вболівальників після матчу з Чехією. Молодий півзахисник написав у соціальній мережі, що поразка — це не те, на що заслужили вболівальники.

"Ми підвели нашу країну, і я перепрошую за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни, і маємо залишатися єдиними. Попереду ще довгий шлях, і ми знаємо, що нам потрібно працювати набагато краще", — написав Судаков.

Вже 11 жовтня збірна України зіграє виїзний поєдинок проти національної команди Грузії.

Нагадаємо, Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва. 

Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Георгій Судаков Збірна Чехії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:18 Повістки поштою — у ТЦК пояснили, хто їх отримає і як це працює

19:10 Тиждень після наймасштабнішого удару по Львову — який стан постраждалих

Ексклюзив

19:04 Зеленський повідомив, коли повинен бути представлений план перемоги України

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

18:44 Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем — про що говорили

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:38 Світоліна достроково завершила сезон — українка вже не могла продовжувати грати

Ексклюзив

18:34 Зеленський пояснив, чому виникають труднощі з поверненням кримських татар з полону

18:27 ВЛК під час бронювання — чому в такій ситуації все ж треба з'явитися до ТЦК

Ексклюзив

18:26 Зеленський спростував інформацію про наявність "мирного плану" Шольца

18:17 Теракти в США 11 вересня — фотографи поділилися унікальними кадрами з місця трагедії

19:18 Повістки поштою — у ТЦК пояснили, хто їх отримає і як це працює

19:10 Тиждень після наймасштабнішого удару по Львову — який стан постраждалих

Ексклюзив

19:04 Зеленський повідомив, коли повинен бути представлений план перемоги України

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

18:44 Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем — про що говорили

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:38 Світоліна достроково завершила сезон — українка вже не могла продовжувати грати

Ексклюзив

18:34 Зеленський пояснив, чому виникають труднощі з поверненням кримських татар з полону

18:27 ВЛК під час бронювання — чому в такій ситуації все ж треба з'явитися до ТЦК

Ексклюзив

18:26 Зеленський спростував інформацію про наявність "мирного плану" Шольца

18:17 Теракти в США 11 вересня — фотографи поділилися унікальними кадрами з місця трагедії

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже