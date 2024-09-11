Вацлав Черни обурений підтримкою українських фанатів на матчі проти Чехії

Вацлав Черни. Фото: Profimedia

Збірна Чехії з футболу була розлючена, що на матчі Ліги Націй проти України (3:2) у суперника була більша підтримка. Місцеві вболівальники не активно відвідували стадіон, через що були навіть вільні місця.

Одним з тих, хто прокоментував ситуацію був вінгер шотландського "Рейнджерс" та збірної Чехії Вацлав Черни. Слова футболіста навів портал iSport.cz.

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Черни радикально висловився про українських уболівальників

За словами Черни, він не розуміє як можна було допустити на стадіон таку велику кількість українських уболівальників.

Футболіст вважає, що краще було грати за пустих трибун, ніж давати таку фору супернику.

"Ми не можемо допустити, щоб подібне сталося в нашому житті, щоб те, що сталося сьогодні, повторилося на празькому стадіоні. Мене зовсім не хвилює, що подумають про мене після цих слів. Але це жахливо, і я б вважав за краще грати на порожньому стадіоні. Не можна допустити, щоб квитки на матч збірної Чехії так легко діставалися вболівальникам іншої країни. Як ми могли це дозволити?" — сказав Черни.

Зазначимо, що українці змогли купувати квитки не лише на гостьові сектори тому, що мають або дозвіл на постійне місце перебування в Чехії, або громадянство країни.

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