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Луческу спровоцировал скандал в сборной Румынии — о чем речь

12 сентября 2024 15:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Мирча Луческу оказался в центре скандала в сборной Румынии
Тренер Мирча Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу проработал в национальной команде меньше двух месяцев, но уже стал участником серьезного скандала. Наставник поссорился с одним из игроков команды.

Луческу выгнал из сборной Румынии форварда, сообщает Digi Sport.

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Мирча Луческу возглавил сборную Румынии летом 2024 года. Главной задачей 79-летнего тренера является выход вместе с командой на Кубок Мира 2026 года. 

Опытный наставник успешно подготовил румынских футболистов к двум первым матчам Лиги Наций. Подопечные Луческу победили Косово (3:0) и Литву (3:1). Но в лагере сборной уже назрел скандал. 

Георге Пушкаш
Георге Пушкаш в сборной Румынии. Фото: instagram.com/puski96/

Луческу разозлил один из футболистов 

Форвард Георге Пушкаш, который претендовал на место в основном составе национальной команды, провел на поле в матче с Косово всего восемь минут. Это не понравилось игроку турецкого "Бодрума", он выдвинул претензии главному тренеру сборной Румынии. 

Мирча Луческу не стал мириться с таким поведением. Он оставил футболиста вне заявки на игру с Литвой. Пушкаш пригрозил тренеру досрочным отъездом и услышал ответ, что может делать все что угодно. Позже Луческу заявил журналистам, что больше не планирует вызывать этого игрока в команду. 

Свой следующий матч в Лиге Наций сборная Румынии сыграет против Кипра 12 октября. 

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