Мирча Луческу оказался в центре скандала в сборной Румынии

Луческу спровоцировал скандал в сборной Румынии — о чем речь
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу проработал в национальной команде меньше двух месяцев, но уже стал участником серьезного скандала. Наставник поссорился с одним из игроков команды.
Луческу выгнал из сборной Румынии форварда, сообщает Digi Sport.
Мирча Луческу возглавил сборную Румынии летом 2024 года. Главной задачей 79-летнего тренера является выход вместе с командой на Кубок Мира 2026 года.
Опытный наставник успешно подготовил румынских футболистов к двум первым матчам Лиги Наций. Подопечные Луческу победили Косово (3:0) и Литву (3:1). Но в лагере сборной уже назрел скандал.
Луческу разозлил один из футболистов
Форвард Георге Пушкаш, который претендовал на место в основном составе национальной команды, провел на поле в матче с Косово всего восемь минут. Это не понравилось игроку турецкого "Бодрума", он выдвинул претензии главному тренеру сборной Румынии.
Мирча Луческу не стал мириться с таким поведением. Он оставил футболиста вне заявки на игру с Литвой. Пушкаш пригрозил тренеру досрочным отъездом и услышал ответ, что может делать все что угодно. Позже Луческу заявил журналистам, что больше не планирует вызывать этого игрока в команду.
Свой следующий матч в Лиге Наций сборная Румынии сыграет против Кипра 12 октября.
Напомним, Трубин следующим летом сменит клуб — есть договоренность о трансфере.
Жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенной фотосессии.
Поворознюк угрожает набить лицо журналисту, вопрос которого ему не понравился.
Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным.
Игрок сборной Чехии подверг критике тех, кто пускал болельщиков Украины на стадион.
Читайте Новини.LIVE!