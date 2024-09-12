Мирча Луческу оказался в центре скандала в сборной Румынии

Тренер Мирча Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу проработал в национальной команде меньше двух месяцев, но уже стал участником серьезного скандала. Наставник поссорился с одним из игроков команды.

Луческу выгнал из сборной Румынии форварда, сообщает Digi Sport.

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Опытный наставник успешно подготовил румынских футболистов к двум первым матчам Лиги Наций. Подопечные Луческу победили Косово (3:0) и Литву (3:1). Но в лагере сборной уже назрел скандал.

Георге Пушкаш в сборной Румынии. Фото: instagram.com/puski96/

Луческу разозлил один из футболистов

Форвард Георге Пушкаш, который претендовал на место в основном составе национальной команды, провел на поле в матче с Косово всего восемь минут. Это не понравилось игроку турецкого "Бодрума", он выдвинул претензии главному тренеру сборной Румынии.

Мирча Луческу не стал мириться с таким поведением. Он оставил футболиста вне заявки на игру с Литвой. Пушкаш пригрозил тренеру досрочным отъездом и услышал ответ, что может делать все что угодно. Позже Луческу заявил журналистам, что больше не планирует вызывать этого игрока в команду.

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