Мірча Луческу опинився у центрі скандалу у збірній Румунії

Тренер Мірча Луческу. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу пропрацював у національній команді менш як два місяці, але вже став учасником серйозного скандалу. Наставник посварився з одним із гравців команди.

Луческу вигнав зі збірної Румунії форварда, повідомляє Digi Sport.

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Досвідчений наставник успішно підготував румунських футболістів до двох перших матчів Ліги Націй. Підопічні Луческу перемогли Косово (3:0) та Литву (3:1). Але у таборі збірної вже назрів скандал.

Георге Пушкаш у збірній Румунії. Фото: instagram.com/puski96/

Луческу розлютив один із футболістів

Форвард Георге Пушкаш, який претендував на місце в основному складі національної команди, провів на полі в матчі з Косово лише вісім хвилин. Це не сподобалося гравцеві турецького "Бодрума", він висунув претензії головному тренеру збірної Румунії.

Мірча Луческу не став миритися з такою поведінкою. Він залишив футболіста поза заявкою на гру з Литвою. Пушкаш пригрозив тренеру достроковим від'їздом і почув відповідь, що може робити все, що завгодно. Пізніше Луческу заявив журналістам, що більше не планує викликати цього гравця до команди.

Свій наступний матч у Лізі Націй збірна Румунії зіграє проти Кіпру 12 жовтня.

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