Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реброву посоветовали другую работу, на которой он сможет добиться успеха — о чем речь arrow

Реброву посоветовали другую работу, на которой он сможет добиться успеха — о чем речь

13 сентября 2024 10:09
Валерий Ковалевич - Редактор
Украинский тренер посоветовал Сергею Реброву сменить работу
Сергей Ребров в Офисе Президента. Фото: УНИАН
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с серьезной критикой после двух подряд поражений команды в Лига Наций. Некоторые эксперты советуют наставнику сменить работу.

В их числе оказался и бывший футболист сборной Украины Руслан Костышин, сообщает Sportarena

Читайте также:

Сборная Украины не может победить уже в трех матчах подряд. В двух их них национальная команда потерпела поражения. "Сине-желтые" занимают последнее место в своей группе в Лиге Наций. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Фото: УНИАН

Костышин дал характеристику Реброву

Часть болельщиков недовольна работой Сергея Реброва в сборной Украины. Однако наставника уже поддержал президент УАФ Андрей Шевченко и другие представители отечественного спорта. Однако некоторые эксперты советуют наставнику сменить работу. В их числе оказался и Руслан Костышин, который работает консультантом тренера в ФК "Днестр". 

Костышин поддержал футболистов сборной Украины и заявил, что не стоит злоупотреблять критикой. По мнению специалиста, в национальной команде действительно выступают лучшие спортсмены страны. Но не исключено, что Сергею Реброву не подходит эта работа. 

"Мне кажется, ему больше по душе работа клубным тренером. Там, где нужно работать каждый день. А в сборной Украины все собираются один раз в месяц или раз в два месяца. Что ты можешь там натренировать? Одна предматчевая тренировка, установка на игру – и в бой", — объяснил Костышин. 

Напомним, жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенном платье

Шевченко обвинили в коррупции из-за экипировки сборной Украины — что известно. 

Луческу возвращается в Киев, но на этот раз у тренера нет причин для радости

Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным. 

Жена Ефима Конопли показала кадры откровенной фотосессии.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:12 Россияне ночью атаковали Украину "шахедами" — сколько дронов удалось сбить силам ПВО

10:11 Зарплаты от 25 тыс. грн — ТОП-5 вакансий творческих профессий

09:54 Калибры наготове — высокая вероятность обстрелов Одесчины с моря

09:54 Пройдем тяжело — Подоляк оценил прогнозы отключения света зимой

09:46 Украинские пилоты начали обучение на F-16 в Румынии

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:31 Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали дома, ранены

09:31 Враг действует рационально — эксперты назвали две причины, почему РФ усилила обстрелы Украины

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

09:26 На 35% дороже — цены на популярный овощ набирают обороты

09:24 Шевченко обвинили в коррупции из-за экипировки сборной Украины — что известно

10:12 Россияне ночью атаковали Украину "шахедами" — сколько дронов удалось сбить силам ПВО

10:11 Зарплаты от 25 тыс. грн — ТОП-5 вакансий творческих профессий

09:54 Калибры наготове — высокая вероятность обстрелов Одесчины с моря

09:54 Пройдем тяжело — Подоляк оценил прогнозы отключения света зимой

09:46 Украинские пилоты начали обучение на F-16 в Румынии

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:31 Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали дома, ранены

09:31 Враг действует рационально — эксперты назвали две причины, почему РФ усилила обстрелы Украины

09:26 На 35% дороже — цены на популярный овощ набирают обороты

09:24 Шевченко обвинили в коррупции из-за экипировки сборной Украины — что известно

09:15 Россияне придумали новые схемы для вывоза детей с оккупированных территорий — что известно

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Text

08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Text

08:00 Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024
Text

22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку