Украинский тренер посоветовал Сергею Реброву сменить работу

Сергей Ребров в Офисе Президента. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с серьезной критикой после двух подряд поражений команды в Лига Наций. Некоторые эксперты советуют наставнику сменить работу.

В их числе оказался и бывший футболист сборной Украины Руслан Костышин, сообщает Sportarena.

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Сергей Ребров во время матча. Фото: УНИАН

Костышин дал характеристику Реброву

Часть болельщиков недовольна работой Сергея Реброва в сборной Украины. Однако наставника уже поддержал президент УАФ Андрей Шевченко и другие представители отечественного спорта. Однако некоторые эксперты советуют наставнику сменить работу. В их числе оказался и Руслан Костышин, который работает консультантом тренера в ФК "Днестр".

Костышин поддержал футболистов сборной Украины и заявил, что не стоит злоупотреблять критикой. По мнению специалиста, в национальной команде действительно выступают лучшие спортсмены страны. Но не исключено, что Сергею Реброву не подходит эта работа.

"Мне кажется, ему больше по душе работа клубным тренером. Там, где нужно работать каждый день. А в сборной Украины все собираются один раз в месяц или раз в два месяца. Что ты можешь там натренировать? Одна предматчевая тренировка, установка на игру – и в бой", — объяснил Костышин.

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