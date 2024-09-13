Жена Зубкова порадовала подписчиков откровенными фото в черном платье

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Супруга правого вингера сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александра Зубкова в соцсетях радует своих подписчиков. Девушка часто публикует яркие фото.

В последней публикации Анна Зубкова показала в Instagram свои запоминающиеся формы в черном платье.

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Отметим, что у Анны в Instagram почти 28 тысяч подписчиков и она постоянно их добирает, поскольку активно ведет соцсети.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Жена Зубкова показала свои формы

В последней публикации Анна Зубкова показала себя в черном классическом платье, которое имеет очень глубокое декольте.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

У Анны очень нестандартные формы, и поэтому декольте очень хорошо подчеркивает ее красоту.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Отметим, что после начала полномасштабной войны Зубкова жила за рубежом, что усложнило их отношения с Александром. Затем девушка публично обвиняла мужа в измене. Сейчас сложно сказать, какие между ними отношения, но девушка в своих соцсетях чаще появляется с улыбкой на лице.

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