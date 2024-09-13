Дружина Зубкова порадувала підписників відвертими фото у чорній сукні

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Дружина правого вінгера збірної України та донецького "Шахтаря" Олександра Зубкова в соцмережах радує своїх передплатників. Дівчина часто публікує яскраві фотографії.

В останній публікації Ганна Зубкова показала в Instagram свої форми, що запам'ятовуються в чорній сукні.

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Зазначимо, що в Ганни в Instagram майже 28 тисяч підписників і вона постійно їх добирає, оскільки активно веде соцмережі.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Дружина Зубкова показала свої форми

В останній публікації Ганна Зубкова показала себе в чорній класичній сукні, яка має дуже глибоке декольте.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Ганна має дуже нестандартні форми, і тому декольте дуже добре підкреслює її красу.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Зубкова жила за кордоном, що ускладнило їхні стосунки з Олександром. Потім дівчина публічно звинувачувала чоловіка у зраді. Зараз складно сказати, які між ними стосунки, але дівчина у своїх соцмережах частіше з'являється з посмішкою на обличчі.

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