Шевченко обвинили в коррупции из-за Adidas и сборной Украины

Андрей Шевченко на матче сборной Украины. Фото: УНИАН

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко оказался в центре скандала. Журналист обвинил бывшего наставника национальной команды в коррупции.

УАФ недавно начала сотрудничество с другим брендом по производству спортивных товаров, напомнил журналист Игорь Бурбас.

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Андрей Шевченко во время четвертого саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Фото: УНИАН

В чем обвиняют Шевченко

Президент УАФ подписал контракт с новым брендом, который обеспечит экипировку сборной Украины. Теперь национальную команду по футболу будет "одевать" Adidas.

Игорь Бурбас заметил, что сам Андрей Шевченко недавно начал появляться на публике в одежде бренда Adidas, хотя раньше не позволял себе носить спортивную экипировку без контракта. Журналист предположил, что у главы УАФ есть личный контракт с известным брендом.

"Думаю, что если у Шевченко есть личный контракт с Adidas, а наша сборная "голая", это не совсем нормально. Это даже не конфликт интересов, это коррупционная составляющая. Чтобы пропихнуть именно Adidas, а не других производителей — это прямая коррупция", — объяснил Бурбас.

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