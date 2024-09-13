Шевченка звинуватили в корупції через Adidas та збірну України

Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко опинився у центрі скандалу. Журналіст звинуватив колишнього наставника національної команди у корупції.
УАФ нещодавно розпочала співпрацю з іншим брендом з виробництва спортивних товарів, нагадав журналіст Ігор Бурбас.
Збірна України вже декілька років виступає у комплекті футбольної форми, яку розробила компанія Joma. Але вже на наступні поєдинки Ліги Націй команда Сергія Реброва вийде у новому екіпіруванні. І український журналіст побачив у цьому скандал.
У чому звинувачують Шевченка
Президент УАФ підписав контракт із новим брендом, який забезпечить екіпірування збірної України. Тепер національну команду з футболу "одягатиме" Adidas.
Ігор Бурбас зауважив, що сам Андрій Шевченко нещодавно почав з'являтися на публіці в одязі бренду Adidas, хоча раніше не дозволяв собі носити спортивне екіпірування без контракту. Журналіст припустив, що глава УАФ має особистий контракт з відомим брендом.
"Думаю, що якщо Шевченко має особистий контракт з Adidas, а наша збірна "гола", це не зовсім нормально. Це навіть не конфлікт інтересів, це корупційна складова. Щоб пропхати саме Adidas, а не інших виробників — це пряма корупція", — пояснив Бурбас.
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