Шевченка звинуватили в корупції через Adidas та збірну України

Андрій Шевченко на матчі збірної України Фото: УНІАН

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко опинився у центрі скандалу. Журналіст звинуватив колишнього наставника національної команди у корупції.

УАФ нещодавно розпочала співпрацю з іншим брендом з виробництва спортивних товарів, нагадав журналіст Ігор Бурбас.

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Андрій Шевченко під час четвертого саміту перших леді та джентльменів у Києві. Фото: УНІАН

У чому звинувачують Шевченка

Президент УАФ підписав контракт із новим брендом, який забезпечить екіпірування збірної України. Тепер національну команду з футболу "одягатиме" Adidas.

Ігор Бурбас зауважив, що сам Андрій Шевченко нещодавно почав з'являтися на публіці в одязі бренду Adidas, хоча раніше не дозволяв собі носити спортивне екіпірування без контракту. Журналіст припустив, що глава УАФ має особистий контракт з відомим брендом.

"Думаю, що якщо Шевченко має особистий контракт з Adidas, а наша збірна "гола", це не зовсім нормально. Це навіть не конфлікт інтересів, це корупційна складова. Щоб пропхати саме Adidas, а не інших виробників — це пряма корупція", — пояснив Бурбас.

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