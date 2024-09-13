Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо arrow

Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо

13 вересня 2024 09:24
Валерій Ковалевич - Редактор
Шевченка звинуватили в корупції через Adidas та збірну України
Андрій Шевченко на матчі збірної України Фото: УНІАН
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко опинився у центрі скандалу. Журналіст звинуватив колишнього наставника національної команди у корупції.

УАФ нещодавно розпочала співпрацю з іншим брендом з виробництва спортивних товарів, нагадав журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Збірна України вже декілька років виступає у комплекті футбольної форми, яку розробила компанія Joma. Але вже на наступні поєдинки Ліги Націй команда Сергія Реброва вийде у новому екіпіруванні. І український журналіст побачив у цьому скандал.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко під час четвертого саміту перших леді та джентльменів у Києві. Фото: УНІАН

У чому звинувачують Шевченка

Президент УАФ підписав контракт із новим брендом, який забезпечить екіпірування збірної України. Тепер національну команду з футболу "одягатиме" Adidas.

Ігор Бурбас зауважив, що сам Андрій Шевченко нещодавно почав з'являтися на публіці в одязі бренду Adidas, хоча раніше не дозволяв собі носити спортивне екіпірування без контракту. Журналіст припустив, що глава УАФ має особистий контракт з відомим брендом.

"Думаю, що якщо Шевченко має особистий контракт з Adidas, а наша збірна "гола", це не зовсім нормально. Це навіть не конфлікт інтересів, це корупційна складова. Щоб пропхати саме Adidas, а не інших виробників — це пряма корупція", — пояснив Бурбас.

Нагадаємо, дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні

Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості

Стала відома реакція Куртуа на продовження контракту з Луніним.

Поворознюк погрожує набити обличчя журналісту, питання якого йому не сподобалося.

Дружина Юхима Коноплі показала кадри відвертої фотосесії.

скандал спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:31 Наслідки нічної атаки на Одесу — постраждали будинки, є поранений

09:31 Ворог діє раціонально — експерти назвали дві причини чому РФ посилила обстріли України

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

09:26 На 35% дорожче — ціни на популярний овоч набирають обертів

09:24 Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:15 Росіяни вигадали нові схеми для вивозу дітей з окупованих територій — що відомо

09:05 Долар та євро дорожчають, а злотий втрачає вартість — курс валют на сьогодні

09:04 Нічний бій у небі над Одесою — містяни знайшли уламки шахедів на вулиці

09:02 Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії

08:47 В ДБР не ведуть статистику звернень щодо домагань в армії — розслідування

09:31 Наслідки нічної атаки на Одесу — постраждали будинки, є поранений

09:31 Ворог діє раціонально — експерти назвали дві причини чому РФ посилила обстріли України

09:26 На 35% дорожче — ціни на популярний овоч набирають обертів

09:24 Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо

09:15 Росіяни вигадали нові схеми для вивозу дітей з окупованих територій — що відомо

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:05 Долар та євро дорожчають, а злотий втрачає вартість — курс валют на сьогодні

09:04 Нічний бій у небі над Одесою — містяни знайшли уламки шахедів на вулиці

09:02 Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії

08:47 В ДБР не ведуть статистику звернень щодо домагань в армії — розслідування

08:34 Посилення обстрілів та плани Путіна на окупацію міст — експерти окреслили сценарії війни на осінь

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку