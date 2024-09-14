Жена Валерия Бондаря показала результат тренировок в спортзале — фото

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Супруга центрального защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря в соцсетях радует своими новыми снимками. На этот раз она продемонстрировала результат тяжелой работы.

В последней публикации в сторис Instagram Дарья Савина сняла себя на камеру после тяжелой тренировки в спортзале.

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Отметим, что Савина активно ведет социальные сети и работает в спортивной журналистике. Сейчас девушка трудится в пресс-службе "Шахтера". В соцсетях она на очень активна и имеет 476 тысяч подписчиков в Instagram.

Валерий Бондарь и Дарья Савина. Фото: instagram.com/valeriybondar_44

Жена Бондаря работает над своими формами в спортзале

В своей публикации Савина показала себя в закрытом спортивном костюме. При этом она предстала в такой позе, что стал понятен ее упор в тренировках на ягодичные мышцы.

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Интересно, что Савина является бывшей девушкой футболиста луганской "Зари" и киевского "Динамо" Владислава Супряги. Когда пара рассталась и Дарья начала отношения с Бондарем, то в "Динамо" эта новость была враждебно воспринята.

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