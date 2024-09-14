Забарный оказался в сфере интересов двух известных клубов

Илья Забарный перед матчем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный по итогам прошлого сезона был признан одним из лучших футболистов АПЛ на своей позиции. Игрок сборной Украины остался в составе "вишен", но ситуация может измениться во время следующего трансферного окна.

За карьерой Забарного следят несколько потенциальных покупателей, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Контракт Забарного с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Это означает, что английский клуб сможет установить любую цену на украинца при торгах с претендентами на игрока. Руководство "вишен" понимает, что будет сложно сохранить защитника, на которого есть высокий спрос. "Борнмут" не против его продать, но за большие деньги.

Забарный в борьбе с Исаком из "Ньюкасла". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Претенденты на Забарного

В последнее время наиболее активно обсуждается интерес к украинскому футболисту со стороны туринского "Ювентуса" и английского "Ливерпуля". Туринский клуб является фаворитом в борьбе за игрока. Представители "старой синьоры" уже контактировали с "Борнмутом" по поводу этого трансфера.

Илья Забарный благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Ювентус" готов предложить 30 млн евро за украинского защитника летом 2025 года. "Борнмут" хочет получить на десять миллионов больше. Клубы не торопятся, поскольку понимают, что впереди много времени для торгов. "Ливерпуль" следит за развитием ситуации.

В сезоне 2024/2025 Забарный сыграл уже пять матчей в АПЛ. "Борнмут" набрал пять баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Напомним, Трубин следующим летом сменит клуб — есть договоренность о трансфере.

Жена футболиста сборной Украины показала свои формы после тренировки в спортзале.

Названа новая зарплата Андрея Лунина в мадридском "Реале".

Усик назвал своего кумира в футболе — это не украинец.

Жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенном платье.