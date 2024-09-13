Усик назвал своего кумира в футболе, и это не украинец

Александр Усик отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик мог бы стать футболистом, если бы не выбрал карьеру в ринге. Украинец назвал игрока, который похож на него по характеру.

Кумир Усика в футболе является звездой мирового уровня, сообщает Kanał Sportowy.

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Шведский форвард Златан Ибрагимович. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Кумир Усика в футболе

Украинский боксер, который уже длительное время периодически проводит тренировки с основным составом житомирского "Полесья", прекрасно разбирается в футболе. Усик сожалеет, что ему так и не удалось дебютировать в матче УПЛ.

Кумир Александра в этом виде спорта является не украинцем. Боксер назвал бывшего форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который после завершения карьеры работает в итальянском "Милане".

"Его стиль, характер и поведение напоминают мне меня. Мне кажется, мы во многом похожи. Уверен, что быстро нашли бы общий язык", — заявил Усик.

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