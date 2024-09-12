Усик собирается посетить бой Дюбуа — Джошуа на Уэмбли

Промоутер Усика рассказал, посетит ли чемпион бой Дюбуа — Джошуа
В Лондоне на легендарном футбольном стадионе "Уэмбли" состоится поединок чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа против бывшего обладателя титула Энтони Джошуа. Этот поединок стал чемпионским только после того, как Александр Усик отказался от титула и его отдали британцу.
Промоутер Усика Александр Красюк в интервью Sky Sports рассказал, посетит ли его подопечный бой Дюбуа — Джошуа.
Усик прервет подготовку ради боя Дюбуа — Джошуа
По словам Красюка, Усик собирается прилететь в Лондон и посетить "Уэмбли" во время боя Дюбуа и Джошуа.
Ранее это же подтверждал менеджер Усика Эгис Климас.
Отметим, что Усик дважды побеждал Джошуа решением судей и один раз одолел нокаутом Дюбуа.
В случае победы Джошуа, и если Усик в реванше снова одолеет Тайсона Фьюри, то Александр и Энтони могут провести третий поединок.
Ранее Усик в Испании начал подготовку к реваншу против Фьюри.
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