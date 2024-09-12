Усик збирається відвідати бій Дюбуа - Джошуа на Уемблі

Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/usykaa/

У Лондоні на легендарному футбольному стадіоні "Уемблі" відбудеться поєдинок чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа проти колишнього володаря титулу Ентоні Джошуа. Цей поєдинок став чемпіонським лише після того, як Олександр Усик відмовився від титулу та його віддали британцю.

Промоутер Усика Олександр Красюк в інтерв'ю Sky Sports розповів, чи відвідає його підопічний бій Дюбуа Джошуа.

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Постер бою Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Фото: DAZN

Усик перерве підготовку заради бою Дюбуа — Джошуа

За словами Красюка, Усик збирається прилетіти до Лондона і відвідати "Уемблі" під час бою Дюбуа та Джошуа.

Раніше це підтверджував менеджер Усика Егіс Клімас.

Зазначимо, що Усик двічі перемагав Джошуа рішенням суддів і одного разу здолав нокаутом Дюбуа.

У разі перемоги Джошуа, і якщо Усик у реванші знову здолає Тайсона Ф'юрі, то Олександр та Ентоні можуть провести третій поєдинок.

Раніше Усик в Іспанії розпочав підготовку до реваншу проти Ф'юрі.

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