Олександр Усик розпочав тренування перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до спортзалу. Ймовірно, боксер розпочав підготовку до наступного поєдинку.

Насамперед Усик звернувся через соцмережі до Тайсона Ф'юрі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Усик повернувся до спортзалу

Олександр почав знову тренуватися у спортзалі, ознаменувавши цим старт підготовки до реваншу проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

"Мій друг Тайсон Ф'юрі. Ти готовий?" — сказав Усик.

Ф'юрі зараз зайнятий не боксом. Тайсон вирішив провести тренування з тайськими боксерами та показав свої навички у лоу-кіках. Як бачимо, ногою британець може вдарити, особливо коли суперник на 50 кг легше.

Усик підходить до реваншу з 22 перемогами, 14 достроковими і без жодної поразки.

У Ф'юрі 34 виграних бою, 24 достроково, одна поразка та одна нічия.

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