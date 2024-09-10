Олександр Усик розпочав тренування перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі

Усик почав тренувальний табір і звернувся до Ф'юрі
Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до спортзалу. Ймовірно, боксер розпочав підготовку до наступного поєдинку.
Насамперед Усик звернувся через соцмережі до Тайсона Ф'юрі, повідомив портал Новини.LIVE.
Усик повернувся до спортзалу
Олександр почав знову тренуватися у спортзалі, ознаменувавши цим старт підготовки до реваншу проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.
"Мій друг Тайсон Ф'юрі. Ти готовий?" — сказав Усик.
Ф'юрі зараз зайнятий не боксом. Тайсон вирішив провести тренування з тайськими боксерами та показав свої навички у лоу-кіках. Як бачимо, ногою британець може вдарити, особливо коли суперник на 50 кг легше.
Tyson Fury on Instagram today…— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 10, 2024
[🎥 @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/R34xmscn7h
Усик підходить до реваншу з 22 перемогами, 14 достроковими і без жодної поразки.
У Ф'юрі 34 виграних бою, 24 достроково, одна поразка та одна нічия.
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