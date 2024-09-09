Володимир Золотарьов упевнений, що Віталій Кличко був би небезпечнішим для Усика

Перший тренер Кличка розповів, хто б з братів доставив проблеми Усику
Брати Віталій та Володимир Клички удвох панували в суперважкій вазі, завоювавши всі чотири основні титули. Наразі в цій ролі також перебуває Олександр Усик.
Перший тренер братів Кличків Володимир Золотарьов у коментарі Sportarena порівняв своїх легендарних підопічних з Усиком.
У кого з братів найкращі шанси з Усиком
Золотарьов заявив, що за своїми досягненнями Усик перевершує Кличків, оскільки володіє всіма поясами, тоді як брати поодинці не змогли забрати всі титули.
Золотарьов вважає, що бої з Усиком були б цікавими, але більш складним опонентом для Олександра був би Віталій Кличко, оскільки Володимира перемогти було б легше.
Він нагадав, що Віталій програв лише два бої — один через травму.
"Були б цікаві бої, якби вони билися з Усиком. Але я все-таки думаю, що Віталій був би важчим суперником. З Володимиром Усику було б трохи простіше боксувати. З Віталієм йому довелося б складніше", — сказав тренер.
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