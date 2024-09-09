Владимир Золотарев уверен, что Виталий Кличко был бы более опасным для Усика

Виталий Кличко и Александр Усик. Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Братья Виталий и Владимир Кличко вдвоем царили в супертяжелом весе, завоевав все четыре основных титула. В этой роли также находится Александр Усик.

Первый тренер братьев Кличко Владимир Золотарев в комментарии Sportarena сравнил своих легендарных подопечных с Усиком.

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Золотарев заявил, что по своим достижениям Усик превосходит Кличко, поскольку владеет всеми поясами, тогда как брать в одиночку не смогли забрать все титулы.

Золотарев считает, что бои с Усиком были бы интересны, но более сложным оппонентом для Александра был бы Виталий Кличко, поскольку Владимиру победить было бы легче.

Он напомнил, что Виталий проиграл всего два боя — один из-за травмы.

"Были бы интересные бои, если бы они дрались с Усиком. Но я все-таки думаю, что Виталий был бы более тяжелым соперником. С Владимиром Усику было бы немного проще боксировать. С Виталием ему пришлось бы посложнее", — сказал тренер.

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