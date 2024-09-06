Владимир Кличко пошутил над братом из-за реванша Усика с Фьюри

Виталий и Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко с нетерпением ждет реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Украинский спортсмен поделился мнением о предстоящем поединке.

Владимир Кличко пошутил над братом во время разговора о долгожданном поединке, сообщает "Трибуна".

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Олимпийский чемпион Атланты-1996 по боксу Владимир Кличко не сомневается, что реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком будет таким же зрелищным и наполненным событиями, как и первый бой этих спортсменов. Украинец не сомневается в победе своего соотечественника.

Александр Усик во время благотворительного турне. Фото: instagram.com/usykaa/

Ожидания от боя Усика с Фьюри

Владимир Кличко вспомнил легендарную фразу родного брата во время комментария о будущем поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Речь идет о высказывании "а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Отвечая на вопрос о том, каким получится ответный поединок Усика и Фьюри, Кличко с улыбкой ответил, что в отличие от своего брата не может предсказать будущее. Однако он не сомневается в победе действующего чемпиона.

"Бой будет коротким, потому что Александр нокаутирует Тайсона, или будет очень сложным для обоих спортсменов — еще сложнее, чем первый. Мы видели, что до девятого раунда поединок был очень сложным. Но я горжусь Александром. Усик войдет в историю как один из самых уникальных спортсменов в боксе", — заявил Владимир Кличко.

Бой-реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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