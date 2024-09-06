Володимир Кличко пожартував над братом через реванш Усика з Ф'юрі

Віталій та Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко з нетерпінням чекає на реванш Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен поділився думкою про майбутній поєдинок.

Володимир Кличко пожартував над братом під час розмови про довгоочікуваний поєдинок, повідомляє "Трибуна".

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Олімпійський чемпіон Атланти-1996 з боксу Володимир Кличко не сумнівається, що реванш Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком буде таким же видовищним та наповненим подіями, як і перший бій цих спортсменів. Українець не сумнівається у перемозі свого співвітчизника.

Олександр Усик під час благодійного турне. Фото: instagram.com/usykaa/

Очікування від бою Усика з Ф'юрі

Володимир Кличко згадав легендарну фразу рідного брата під час коментаря про майбутній поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Йдеться про висловлювання "а сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити".

Відповідаючи на запитання про те, яким вийде поєдинок у відповідь Усика і Ф'юрі, Кличко з усмішкою відповів, що на відміну від свого брата не може передбачити майбутнє. Однак він не сумнівається у перемозі чинного чемпіона.

"Бій буде коротким, тому що Олександр нокаутує Тайсона, або буде дуже складним для обох спортсменів — ще складніше, ніж перший. Ми бачили, що до дев'ятого раунду поєдинок був дуже складним. Але я пишаюся Олександром. Усик увійде в історію як один із самих унікальних спортсменів у боксі", — заявив Володимир Кличко.

Бій-реванш Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

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