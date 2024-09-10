Александр Усик начал тренировки перед реваншем с Тайсоном Фьюри

Усик начал тренировочный лагерь и обратился к Фьюри
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в спортзал. Вероятно, боксер начал подготовку к следующему поединку.
Первым делом Усик обратился через соцсети к Тайсону Фьюри, сообщил портал Новини.LIVE.
Усик вернулся в спортзал
Александр начал снова тренироваться в спортзале, ознаменовав этим старт подготовки к реваншу против Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
"Мой друг Тайсон Фьюри. Ты готов?" — сказал Усик.
Фьюри сейчас занят не боксом. Тайсон решил провести тренировку с тайскими боксерами и показал свои навыки в лоу-киках. Как видим, ногой британец может ударить, особенно, когда соперник на 50 кг легче.
Tyson Fury on Instagram today…— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 10, 2024
[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/R34xmscn7h
Усик подходит к реваншу с 22 победами, 14 досрочными и без единого поражения.
У Фьюри 34 выигранных боя, 24 досрочно, одно поражение и одна ничья.
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