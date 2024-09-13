Магучих заговорила о завершении карьеры перед финалом Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих стала лицом известного украинского бренда. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Известная украинская спортсменка Ярослава Магучих ответила на вопрос о завершении карьеры. В свои 22 года легкоатлетка выиграла почти все турниры, в которых участвовала.

Среди достижений украинки есть и действующий мировой рекорд, напоминает официальный сайт Бриллиантовой лиги.

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Ярослава Магучих готовится к финалу Бриллиантовой лиги 2024 года, который пройдет 13 и 14 сентября в Брюсселе. Украинская спортсменка намеревается одержать еще одну победу в этом турнире.

Ярослава Магучих на одном из турниров. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Планы и амбиции Магучих

Ярослава Магучих является одной из самых титулованных украинских спортсменок, хотя ее карьера только недавно началась. Легкоатлетка заявила, что ей хватает мотивации для того, чтобы стремиться к спортивным вершинам в ближайшее десятилетие. Она мечтает о новых победах и не сомневается в себе.

"Я действительно собрала коллекцию трофеев с чемпионата мира, Европы и Олимпиады. Но этого мало. Хочу больше медалей, намного больше. Так что я буду продолжать выступать как минимум десять следующий лет. Это означает, что я приму участие еще в десяти финалах Бриллиантовой лиги", — с улыбкой заявила Магучих.

Ярослава Магучих в домашней обстановке. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Украинка является рекордсменкой мира по прыжкам в высоту. В июле 2024 года Ярослава взяла высоту 2,10 метра.

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