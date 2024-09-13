Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме arrow

Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме

13 вересня 2024 12:19
Валерій Ковалевич - Редактор
Магучіх заговорила про завершення кар'єри перед фіналом Діамантової ліги
Ярослава Магучіх стала обличчям найвідомішого українського бренду. Фото: instagram.com/rosya_dp/
Валерій Ковалевич - Редактор

Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх відповіла на питання щодо завершення кар'єри. У свої 22 роки легкоатлетка виграла майже всі турніри, у яких брала участь.

Серед досягнень українки є і світовий рекорд, нагадує офіційний сайт Діамантової ліги.

Читайте також:

Ярослава Магучіх готується до фіналу Діамантової ліги 2024 року, який відбудеться 13 та 14 вересня у Брюсселі. Українська спортсменка має намір здобути ще одну перемогу у цьому турнірі.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх на одному з турнірів. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Плани та амбіції Магучіх

Ярослава Магучіх є однією з найтитулованіших українських спортсменок, хоча її кар'єра тільки нещодавно розпочалася. Легкоатлетка заявила, що їй вистачає мотивації для того, щоб прагнути спортивних вершин у найближче десятиліття. Вона мріє про нові перемоги та сумнівається у собі.

"Я дійсно зібрала колекцію трофеїв з чемпіонату світу, Європи та Олімпіади. Але цього мало. Хочу більше медалей, набагато більше. Так що я продовжуватиму виступати щонайменше десять наступних років. Це означає, що я візьму участь ще в десяти фіналах Діамантової ліги", — із посмішкою заявила Магучіх.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у домашній обстановці. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українка є рекордсменкою світу зі стрибків у висоту. У липні 2024 року Ярослава взяла висоту 2,10 метра.

Нагадаємо, дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні

Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо. 

Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості

Реброву порадили іншу роботу, на якій він зможе досягти успіху — про що йдеться. 

Дружина Юхима Коноплі показала кадри відвертої фотосесії.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:35 Стало відомо, хто очолив Укренерго після звільнення Кудрицького

12:35 Відому волонтерку "Адмірал Няв" звинуватили у привласненні коштів фонду "Госпітальєри"

12:30 Мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті скасували — Зеленський підписав закон

Ексклюзив

12:28 Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас разом з сином завітав на Саміт перших леді та джентльменів

12:27 Нардеп Мазурашу різко відреагував на скандал з ТЦК на Закарпатті

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

12:22 Без Горького — в Одесі демонтували пам’ятник російському письменнику

12:20 Знеструмлення та аварійна допомога з трьох країн — яка ситуація в енергетиці станом на п'ятницю

12:20 Право на пенсію — Рада зареєструвала законопроєкт, що забороняє відмовляти у призначенні виплат

12:19 Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме

12:14 Водій в'їхав у бетонний міст — на Львівщині трапилася ДТП з постраждалими

12:35 Стало відомо, хто очолив Укренерго після звільнення Кудрицького

12:35 Відому волонтерку "Адмірал Няв" звинуватили у привласненні коштів фонду "Госпітальєри"

12:30 Мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті скасували — Зеленський підписав закон

Ексклюзив

12:28 Зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас разом з сином завітав на Саміт перших леді та джентльменів

12:27 Нардеп Мазурашу різко відреагував на скандал з ТЦК на Закарпатті

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

12:22 Без Горького — в Одесі демонтували пам’ятник російському письменнику

12:20 Знеструмлення та аварійна допомога з трьох країн — яка ситуація в енергетиці станом на п'ятницю

12:20 Право на пенсію — Рада зареєструвала законопроєкт, що забороняє відмовляти у призначенні виплат

12:19 Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме

12:14 Водій в'їхав у бетонний міст — на Львівщині трапилася ДТП з постраждалими

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку