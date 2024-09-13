Магучіх заговорила про завершення кар'єри перед фіналом Діамантової ліги

Ярослава Магучіх стала обличчям найвідомішого українського бренду. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх відповіла на питання щодо завершення кар'єри. У свої 22 роки легкоатлетка виграла майже всі турніри, у яких брала участь.

Серед досягнень українки є і світовий рекорд, нагадує офіційний сайт Діамантової ліги.

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Ярослава Магучіх готується до фіналу Діамантової ліги 2024 року, який відбудеться 13 та 14 вересня у Брюсселі. Українська спортсменка має намір здобути ще одну перемогу у цьому турнірі.

Ярослава Магучіх на одному з турнірів. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Плани та амбіції Магучіх

Ярослава Магучіх є однією з найтитулованіших українських спортсменок, хоча її кар'єра тільки нещодавно розпочалася. Легкоатлетка заявила, що їй вистачає мотивації для того, щоб прагнути спортивних вершин у найближче десятиліття. Вона мріє про нові перемоги та сумнівається у собі.

"Я дійсно зібрала колекцію трофеїв з чемпіонату світу, Європи та Олімпіади. Але цього мало. Хочу більше медалей, набагато більше. Так що я продовжуватиму виступати щонайменше десять наступних років. Це означає, що я візьму участь ще в десяти фіналах Діамантової ліги", — із посмішкою заявила Магучіх.

Ярослава Магучіх у домашній обстановці. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Українка є рекордсменкою світу зі стрибків у висоту. У липні 2024 року Ярослава взяла висоту 2,10 метра.

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