Усик назвав свого кумира у футболі, і це не українець

Олександр Усик відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик міг би стати футболістом, якби не вибрав кар'єру у рингу. Українець назвав гравця, який схожий на нього за характером.

Кумир Усика у футболі є зіркою світового рівня, повідомляє Kanał Sportowy.

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Шведський форвард Златан Ібрагімович. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Кумир Усика у футболі

Український боксер, який уже тривалий час періодично проводить тренування з основним складом житомирського "Полісся", чудово розуміється на футболі. Усик шкодує, що йому так і не вдалося дебютувати у матчі УПЛ.

Кумир Олександра у цьому виді спорту є не українцем. Боксер назвав колишнього форварда збірної Швеції Златана Ібрагімовича, який після завершення кар'єри працює в італійському "Мілані".

"Його стиль, характер і поведінка нагадують мені мене. Мені здається, ми багато в чому схожі. Впевнений, що швидко знайшли б спільну мову", — заявив Усик.

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