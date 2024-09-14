Забарний опинився у сфері інтересів двох відомих клубів

Ілля Забарний перед матчем. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний за підсумками минулого сезону був визнаний одним із найкращих футболістів АПЛ на своїй позиції. Гравець збірної України залишився у складі "вишень", але ситуація може змінитися під час наступного трансферного вікна.

За кар'єрою Забарного стежать декілька потенційних покупців, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Забарного з "Борнмутом" діє до літа 2029 року. Це означає, що англійський клуб зможе встановити будь-яку ціну на українця під час торгів з претендентами на гравця. Керівництво "вишень" розуміє, що складно зберегти захисника, на якого є високий попит. "Борнмут" не проти його продати, але за величезні гроші.

Забарний у боротьбі з Ісаком із "Ньюкасла". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Претенденти на Забарного

Останнім часом найбільш активно обговорюється інтерес до українського футболіста з боку туринського "Ювентуса" та англійського "Ліверпуля". Туринський клуб є фаворитом у боротьбі за гравця. Представники "старої синьйори" вже контактували з "Борнмутом" щодо цього трансферу.

Ілля Забарний дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Ювентус" готовий запропонувати 30 млн євро за українського захисника влітку 2025 року. "Борнмут" хоче одержати на десять мільйонів більше. Клуби не поспішають, бо розуміють, що попереду багато часу для торгів. Ліверпуль стежить за розвитком ситуації.

У сезоні 2024/2025 Забарний зіграв уже п'ять матчів у АПЛ. "Борнмут" набрав п'ять балів і посідає восьме місце у турнірній таблиці.

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