Андрій Лунін підписав новий контракт із Реалом зі збільшеною зарплатою

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін підписав із вершковими новий контракт на шість років, а не чотири роки, як очікувалося. При цьому на покращених умовах.

Портал DefensaCentral назвав нову зарплату Луніна у "Реалі".

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Скільки буде заробляти Лунін

На цю мить відомо, що Лунін більше не є найбільш низькооплачуваним футболістом клубу. Раніше Андрій заробляв по 2,5 млн євро на рік і в клубі мав найнижчий оклад.

Згідно з новим контрактом, Лунін зароблятиме по 4,5 млн євро на рік. При цьому українець не дотягує до основного голкіпера Тібо Куртуа, який щороку отримує на свій банківський рахунок 9 млн євро.

Лунін, згідно з новим контрактом, буде гравцем "Реала" до 30 червня 2030 року. У майбутньому футболіст планує стати першим номером клубу, але поки що він буде резервістом для Куртуа.

У поточному сезоні Лунін ще не виходив на поле, а в минулому він провів за "Реал" 31 матч, де пропустив 32 голи і 12 разів відіграв на нуль.

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