Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом до 2030 року: відео та коментарі гравця

Лунін вперше відреагував на свій новий контракт із Реалом
Нарешті завершилася сага із продовженням українцем Андрієм Луніним контракту з мадридським "Реалом". Футболіст залишиться у клубі ще на шість сезонів.
Мадридці опублікували у соцмережах відео з першими словами Луніна після підписання контракту.
Що сказав Лунін після продовження контракту
Після підписання нового контракту Лунін іспанською мовою звернувся до фанів команди.
"Я дуже щасливий продовжити контракт з "Реалом" до 2030 року. Як і завжди, я вдячний вам за підтримку. Hala Madrid", — сказав Лунін.
Також українець прокоментував підписання нового контракту у своїх соціальних мережах. Андрій заявив, що хоче залишитись у клубі до кінця життя.
"Мрія продовжується. Дякую "Реалу" за те, що з першого дня я почуваюся як вдома і за надану довіру. Попереду багато роботи, дякую всім!
Я неймовірно щасливий. На мене чекають довгі роки в кращому клубі світу, це ідеальне місце для мого розвитку як гравця та людини.
Сподіваюся, що залишусь тут до кінця життя", — сказав Лунін.
Новий контракт Луніна завершиться 30 червня 2030 року. Це найтриваліший договір гравця першої команди "Реала". Стільки ж триватиме угода з Ендріком. У Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема договори до 2029 року, а у Вінісіуса Жуніора до 2027-го.
У конкурента Луніна на позиції голкіпера Тібо Куртуа контракт діє до літа 2026 року.
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