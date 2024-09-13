Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом до 2030 року: відео та коментарі гравця

Андрій Лунін — гравець "Реала" до 2030 року. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Нарешті завершилася сага із продовженням українцем Андрієм Луніним контракту з мадридським "Реалом". Футболіст залишиться у клубі ще на шість сезонів.

Мадридці опублікували у соцмережах відео з першими словами Луніна після підписання контракту.

Читайте також:

Що сказав Лунін після продовження контракту

Після підписання нового контракту Лунін іспанською мовою звернувся до фанів команди.

"Я дуже щасливий продовжити контракт з "Реалом" до 2030 року. Як і завжди, я вдячний вам за підтримку. Hala Madrid", — сказав Лунін.

Також українець прокоментував підписання нового контракту у своїх соціальних мережах. Андрій заявив, що хоче залишитись у клубі до кінця життя.

"Мрія продовжується. Дякую "Реалу" за те, що з першого дня я почуваюся як вдома і за надану довіру. Попереду багато роботи, дякую всім!

Я неймовірно щасливий. На мене чекають довгі роки в кращому клубі світу, це ідеальне місце для мого розвитку як гравця та людини.

Сподіваюся, що залишусь тут до кінця життя", — сказав Лунін.

Андрій Лунін підписав контракт із "Реалом". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новий контракт Луніна завершиться 30 червня 2030 року. Це найтриваліший договір гравця першої команди "Реала". Стільки ж триватиме угода з Ендріком. У Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема договори до 2029 року, а у Вінісіуса Жуніора до 2027-го.

У конкурента Луніна на позиції голкіпера Тібо Куртуа контракт діє до літа 2026 року.

Нагадаємо, дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні.

Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо.

Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості.

Реброву порадили іншу роботу, на якій він зможе досягти успіху — про що йдеться.

Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме.