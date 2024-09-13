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Лунін продовжив контракт із Реалом — відомі умови угоди

13 вересня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Лунін продовжив контракт із Реалом на нових умовах
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/
Валерій Ковалевич - Редактор

Мадридський "Реал" оголосив про продовження контракту із футболістом збірної України Андрієм Луніним. Голкіпер може надовго залишитись в іспанському клубі.

Про новий контракт Луніна із "Реалом" повідомив офіційний сайт "королівського клубу".

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На початку сезону 2024/2025 Андрій Лунін втратив місце в основному складі "Реала". З'явилася інформація, що українець відмовляється продовжити угоду з клубом. Термін дії попереднього контракту спливав влітку 2025 року. Журналісти навіть називали клуби, до якого міг піти воротар. Але він вирішив залишитися у "Реалі".

Андрій Лунін та Флорентіно Перес
Андрій Лунін та Флорентіно Перес. Фото: instagram.com/realmadrid/

Умови контракту Луніна

Мадридський клуб повідомив, що український футболіст підписав нову угоду на строк до 2030 року. Андрій Лунін сфотографувався з президентом "Реала" Флорентіно Пересом, обидва тримали в руках футболку, присвячену цій події.

Андрій Лунін
Андрій Лунін продовжив контракт із "Реалом". Фото: instagram.com/realmadrid/

Невідомо, чи змінилася зарплата Луніна за умовами нового контракту. Проте навряд чи зміни торкнулися статусу воротаря, оскільки головний тренер "Реала" Карло Анчелотті бачить "першим номером" команди лише Тібо Куртуа.

Іспанські журналісти пишуть, що футболіст та клуб продовжили контракт для того, щоб "Реал" міг продати Луніна наприкінці сезону, а не відпустити Андрія безкоштовно.

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спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Іспанська Ла Ліга

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