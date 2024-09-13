Лунин продлил контракт с Реалом на новых условиях

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" объявил о продлении контракта с футболистом сборной Украины Андреем Луниным. Голкипер может надолго остаться в испанском клубе.

О новом контракте Лунина с "Реалом" сообщил официальный сайт "королевского клуба".

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В начале сезона 2024/2025 Андрей Лунин потерял место в основном составе "Реала". Появилась информация о том, что украинец отказывается продлить соглашение с клубом. Срок действия предыдущего контракта истекал летом 2025 года. Журналисты даже называли клубы, в который мог уйти вратарь. Но он решил остаться в "Реале".

Андрей Лунин и Флорентино Перес. Фото: instagram.com/realmadrid/

Условия контракта Лунина

Мадридский клуб сообщил, что украинский футболист подписал новое соглашение сроком до 2030 года. Андрей Лунин сфотографировался с президентом "Реала" Флорентино Пересом, оба держали в руках футболку, посвященную этому событию.

Андрей Лунин продлил контракт с "Реалом". Фото: instagram.com/realmadrid/

Неизвестно, изменилась ли зарплата Лунина по условиям нового контракта. Однако вряд ли изменения коснулись статуса вратаря, поскольку главный тренер "Реала" Карло Анчелотти видит "первым номером" команды только Тибо Куртуа.

Испанские журналисты пишут, что футболист и клуб продлили контракт для того, чтобы "Реал" мог продать Лунина в конце сезоне, а не отпустить Андрея бесплатно.

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