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Ванат обратился к болельщикам после двух поражений сборной Украины — что сказал

12 сентября 2024 17:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Ванат обратился к болельщикам из-за поражения сборной Украины
Сборная Украины поздравляет Ваната. Фото: Reuters/David W Cerny
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат поделился впечатлениями от первого гола в составе сборной Украины. Молодой футболист забил мяч в ворота национальной команды Чехии в Лиге Наций.

Ванат сожалеет, что его команда не сумела набрать баллы в том поединке, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Владислав Ванат вышел на поле в основном составе сборной Украины в матче второго тура с Чехией. Он забил гол в первом тайме, который помог "сине-желтым" отыграться, однако в итоге команда Сергея Реброва проиграла со счетом 2:3. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат забивает гол. Фото: Reuters/David W Cerny

Ванат обратился к болельщикам 

Украинский футболист не отрицает, что он рад забить первый мяч за национальную команду, но форвард не ощутил полноценное счастье. Ванат мечтал, что его гол поможет "сине-желтым" победить. 

"Динамовец" отдельно поблагодарил болельщиков за поддержку и признал, что команда чувствовала себя в Праге словно дома. Владислав принес извинения за то, что не сумел порадовать зрителей на трибунах уверенным результатом. 

"Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, все было бы гораздо лучше. К сожалению, есть что имеем. Но нам добавило уверенности то, как мы действовали после перерыва", — заявил Ванат. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Владислав Ванат

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