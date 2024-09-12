Ванат обратился к болельщикам из-за поражения сборной Украины

Сборная Украины поздравляет Ваната. Фото: Reuters/David W Cerny

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат поделился впечатлениями от первого гола в составе сборной Украины. Молодой футболист забил мяч в ворота национальной команды Чехии в Лиге Наций.

Ванат сожалеет, что его команда не сумела набрать баллы в том поединке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Владислав Ванат вышел на поле в основном составе сборной Украины в матче второго тура с Чехией. Он забил гол в первом тайме, который помог "сине-желтым" отыграться, однако в итоге команда Сергея Реброва проиграла со счетом 2:3.

Владислав Ванат забивает гол. Фото: Reuters/David W Cerny

Ванат обратился к болельщикам

Украинский футболист не отрицает, что он рад забить первый мяч за национальную команду, но форвард не ощутил полноценное счастье. Ванат мечтал, что его гол поможет "сине-желтым" победить.

"Динамовец" отдельно поблагодарил болельщиков за поддержку и признал, что команда чувствовала себя в Праге словно дома. Владислав принес извинения за то, что не сумел порадовать зрителей на трибунах уверенным результатом.

"Если бы мы играли в первом тайме так, как во втором, все было бы гораздо лучше. К сожалению, есть что имеем. Но нам добавило уверенности то, как мы действовали после перерыва", — заявил Ванат.

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