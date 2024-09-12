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Ванат звернувся до вболівальників після двох поразок збірної України — що сказав

12 вересня 2024 17:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Ванат звернувся до вболівальників через поразку збірної України
Збірна України вітає Ваната. Фото: Reuters/David W Cerny
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат поділився враженнями від першого голу у складі збірної України. Молодий футболіст забив м'яч у ворота національної команди Чехії у Лізі Націй.

Ванат шкодує, що його команда не зуміла набрати бали у тому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Владислав Ванат вийшов на поле в основному складі збірної України у матчі другого туру з Чехією. Він забив гол у першому таймі, який допоміг "синьо-жовтим" відігратися, проте команда Сергія Реброва програла з рахунком 2:3.

Владислав Ванат
Владислав Ванат забиває гол. Фото: Reuters/David W Cerny

Ванат звернувся до вболівальників

Український футболіст не заперечує, що він радий забити перший м'яч за національну команду, але форвард не відчув повноцінного щастя. Ванат мріяв, що його гол допоможе "синьо-жовтим" перемогти.

"Динамівець" окремо подякував уболівальникам за підтримку і визнав, що команда почувала себе в Празі немов удома. Владислав перепросив за те, що не зумів порадувати глядачів на трибунах впевненим результатом.

"Якби ми грали у першому таймі так, як у другому, все було б набагато краще. На жаль, є що маємо. Але нам додало впевненості те, як ми діяли після перерви", — заявив Ванат.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Владислав Ванат

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