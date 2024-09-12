Ванат звернувся до вболівальників через поразку збірної України

Ванат звернувся до вболівальників після двох поразок збірної України — що сказав
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат поділився враженнями від першого голу у складі збірної України. Молодий футболіст забив м'яч у ворота національної команди Чехії у Лізі Націй.
Ванат шкодує, що його команда не зуміла набрати бали у тому поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Владислав Ванат вийшов на поле в основному складі збірної України у матчі другого туру з Чехією. Він забив гол у першому таймі, який допоміг "синьо-жовтим" відігратися, проте команда Сергія Реброва програла з рахунком 2:3.
Ванат звернувся до вболівальників
Український футболіст не заперечує, що він радий забити перший м'яч за національну команду, але форвард не відчув повноцінного щастя. Ванат мріяв, що його гол допоможе "синьо-жовтим" перемогти.
"Динамівець" окремо подякував уболівальникам за підтримку і визнав, що команда почувала себе в Празі немов удома. Владислав перепросив за те, що не зумів порадувати глядачів на трибунах впевненим результатом.
"Якби ми грали у першому таймі так, як у другому, все було б набагато краще. На жаль, є що маємо. Але нам додало впевненості те, як ми діяли після перерви", — заявив Ванат.
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