Андрей Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года: видео и комментарии игрока

Лунин впервые отреагировал на свой новый контракт с Реалом
Наконец завершилась сага с продлением украинцем Андреем Луниным контракта с мадридским "Реалом". Футболист останется в клубе еще на шесть сезонов.
Мадридцы опубликовали в соцсетях видео с первыми словами Лунина после подписания контракта.
Что сказал Лунин после продления контракта
После подписания нового контракта Лунин на испанском языке обратился к фанатам команды.
"Я очень счастлив продлить контракт с "Реалом" до 2030 года. Как и всегда, я благодарен вам за поддержку. Hala Madrid", — сказал Лунин.
Также украинец прокомментировал подписание нового контракта в своих социальных сетях. Андрей заявил, что хочет остаться в клубе до конца жизни.
"Мечта продолжается. Спасибо "Реалу" за то, что с первого дня я чувствую себя как дома и за оказанное доверие. Впереди много работы, спасибо всем!
Я невероятно счастлив. Меня ждут долгие годы в лучшем клубе мира, это идеальное место для моего развития как игрока и человека.
Надеюсь, что останусь здесь до конца жизни", — сказал.
Новый контракт Лунина завершится 30 июня 2030 года. Это самый длительный договор игрока первой команды "Реала". Столько же продлится соглашение с Эндриком. У Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема договора до 2029 года, а у Винисиуса Жуниора до 2027-го.
У конкурента Лунина на позиции голкипера Тибо Куртуа контракт действует до лета 2026 года.
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