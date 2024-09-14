Андрей Лунин подписал новый контракт с Реалом с увеличенной зарплатой

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин подписал со сливочными новый контракт на шесть лет, а не четыре года, как ожидалось. При этом, на улучшенных условиях.

Портал DefensaCentral назвал новую зарплату Лунина в "Реале".

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Сколько будет зарабатывать Лунин

На текущий момент известно, что Лунин больше не является самым низкооплачиваемым футболистом клуба. Ранее Андрей зарабатывал по 2,5 млн евро в год и в клубе имел самый низкий оклад.

Согласно с новым контрактом, Лунин будет зарабатывать по 4,5 млн евро в год. При этом украинец не дотягивает до основного голкипера Тибо Куртуа, который ежегодно получает на свой банковский счет по 9 млн евро.

Лунин, согласно новому контракту, будет игроком "Реала" до 30 июня 2030 года. В будущем футболист планирует стать первым номером клуба, но пока он будет резервистом для Куртуа.

В текущем сезоне Лунин еще не выходил на поле, а в прошлом он провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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