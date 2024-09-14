Стало відомо, скільки заробила Ярослава Магучіх за перемогу на Діамантовій лізі

Ярослава Махучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Вчора, 13 вересня, українська спортсменка Ярослава Магучіх виграла у Брюселі фінал Діамантової ліги 2024 зі стрибків у висоту. Вона підкорила висоту 1,97м.

Про це пише Sport.ua.

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Магучіх вдалось підкорити планку висотою 1, 97 м та посісти перше місце на змаганнях.

Другою стала Нікола Оліслагерс із Австралії з таким же результатом, проте вона витратила більшу кількість спроб. Водночас українка Ірина Геращенко здобула третє місце з кінцевим результатом 1,92 м.

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Відомо, що за перемогу у фіналі Діамантової ліги Ярослава Магучіх заробила 30 тисяч доларів. Ірина Геращенко отримала 7 тисяч доларів за третє місце. Спортсменка, що опинилась на другому місці здобула 12 тисяч доларів призових.

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