Магучіх і Геращенко з медалями у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

В Брюсселі проходить фінал "Діамантової ліги". В змаганнях у стрибках у висоту в жінок виступили українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Українки завершили турнір з медалями, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Магучіх знову з золотом

Магучіх виграла свій третій фінал "Діамантової ліги" підряд після 2022-го та 2023-го років. В Брюсселі Ярослава та австралійка Нікола Оліслагерс показали однаковий результат — 1.97 метрів. При цьому українка використала менше спроб ніж суперниця й тому виграла золоту медаль.

Магучіх та Оліслагерс також пробували взяти 2.01 метри, але невдало.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Геращенко стала третьою з результатом 1.92, який взяли лише вона, Магучіх та Оліслагерс.

Без нагород залишились бронзова медалістка Олімпійських ігор в Парижі австралійка Елеанор Паттерсон, віцечемпіонка Європи сербка Ангеліна Топич та словенка Лія Апостоловські.

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