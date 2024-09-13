Магучих и Геращенко с медалями в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Брюсселе проходит финал "Бриллиантовой лиги". В соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин выступили украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Украинки завершили турнир с медалями, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Магучих снова с золотом

Магучих выиграла свой третий финал "Бриллиантовой лиги" подряд после 2022-го и 2023-го годов. В Брюсселе Ярослава и австралийка Никола Олислагерс показали одинаковый результат — 1.97 метров. При этом украинка использовала меньше попыток, чем соперница и поэтому выиграла золотую медаль.

Магучих и Олислагерс тоже пытались взять 2.01 метра, но неудачно.

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Геращенко стала третьей с результатом 1.92 м, который взяли только она, Магучих и Олислагерс.

Без наград остались бронзовая медалистка Олимпийских игр в Париже австралийка Элеанор Паттерсон, вице-чемпионка Европы сербка Ангелина Топич и словенка Лия Апостоловски.

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