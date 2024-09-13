Магучих и Геращенко с медалями в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги, Геращенко — с медалью
В Брюсселе проходит финал "Бриллиантовой лиги". В соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин выступили украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Украинки завершили турнир с медалями, сообщил портал Новини.LIVE.
Магучих снова с золотом
Магучих выиграла свой третий финал "Бриллиантовой лиги" подряд после 2022-го и 2023-го годов. В Брюсселе Ярослава и австралийка Никола Олислагерс показали одинаковый результат — 1.97 метров. При этом украинка использовала меньше попыток, чем соперница и поэтому выиграла золотую медаль.
Магучих и Олислагерс тоже пытались взять 2.01 метра, но неудачно.
Геращенко стала третьей с результатом 1.92 м, который взяли только она, Магучих и Олислагерс.
Без наград остались бронзовая медалистка Олимпийских игр в Париже австралийка Элеанор Паттерсон, вице-чемпионка Европы сербка Ангелина Топич и словенка Лия Апостоловски.
Напомним, жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенном платье.
Шевченко обвинили в коррупции из-за экипировки сборной Украины — что известно.
Луческу возвращается в Киев, но на этот раз у тренера нет причин для радости.
Реброву посоветовали другую работу, на которой он сможет добиться успеха — о чем речь.
Магучих заговорила об окончании карьеры — сколько она еще будет выступать.
Читайте Новини.LIVE!