Стало известно, сколько заработала Ярослава Магучих за победу на Бриллиантовой лиге

Ярослава Махучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Вчера, 13 сентября, украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла в Брюсселе финал Бриллиантовой лиги 2024 по прыжкам в высоту. Она покорила высоту 1,97м.

Об этом пишет Sport.ua.

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Магучих удалось покорить планку высотой 1,97 м и занять первое место на соревнованиях.

Второй стала Никола Олислагерс из Австралии с таким же результатом, однако она потратила большее количество попыток. В то же время украинка Ирина Геращенко получила третье место с конечным результатом 1,92 м.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Известно, что за победу в финале Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих заработала 30 тысяч долларов. Ирина Геращенко получила 7 тысяч долларов за третье место. Оказавшаяся на втором месте спортсменка получила 12 тысяч долларов призовых.

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