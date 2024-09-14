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Магучих получит большие призовые за победу в Бриллиантовой Лиге — о какой сумме идет речь

14 сентября 2024 14:32
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Стало известно, сколько заработала Ярослава Магучих за победу на Бриллиантовой лиге
Ярослава Махучих. Фото: instagram.com/rosya_dp
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Вчера, 13 сентября, украинская спортсменка Ярослава Магучих выиграла в Брюсселе финал Бриллиантовой лиги 2024 по прыжкам в высоту. Она покорила высоту 1,97м.

Об этом пишет Sport.ua.

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Магучих удалось покорить планку высотой 1,97 м и занять первое место на соревнованиях.

Второй стала Никола Олислагерс из Австралии с таким же результатом, однако она потратила большее количество попыток. В то же время украинка Ирина Геращенко получила третье место с конечным результатом 1,92 м.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

 

Известно, что за победу в финале Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих заработала 30 тысяч долларов. Ирина Геращенко получила 7 тысяч долларов за третье место. Оказавшаяся на втором месте спортсменка получила 12 тысяч долларов призовых.

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