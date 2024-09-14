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Шовковский назвал кадровые проблемы Динамо после победы над Зарей

14 сентября 2024 18:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский назвал кадровые проблемы Динамо после победы над Зарей в УПЛ
Виталий Буяльский забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" уверенно обыграло луганскую "Зарю" в матче шестого тура украинской Премьер-лиги. Наставник "бело-синих" Александр Шовковский поделился мнением о действиях своих подопечных.

Шовковский опасался, что его команда потеряет очки после матчей сборной Украины, сообщает UPL.TV

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"Динамо" не сумело забить в ворота "Зари" в первом тайме поединка шестого тура УПЛ, зато после перерыва голы Буяльского и Брагару принесли столичной команде победы в номинально выездном поединке. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал об игре "Динамо" 

Главный тренер "бело-синих" отметил, что центральные защитники команды Попов и Михавко до сих пор травмированные, хотя Тарас уже скоро вернется в игру. Себальос должен был выйти на поле в стартовом составе, однако у Брайана было желудочное отравление, потому его выпустили только на замену. 

"Как только мы прибавили в скорости во втором тайме, у нас появилось больше моментов. Нужно было спокойнее их заканчивать. У наших ворот тоже был момент, когда мы могли пропустить. Тогда это была бы совсем другая игра при счете 1:2", — объяснил Шовковский. 

Тренер подтвердил, что Бражко удалось хорошо отработать в обороне, теперь у Михавко появился новый конкурент. Что касается Вивчаренко, его заменили для того, чтобы футболист не получил вторую желтую карточку. 

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футбол Динамо УПЛ Заря Луганск Александр Шовковский

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