Шовковский назвал кадровые проблемы Динамо после победы над Зарей в УПЛ

Виталий Буяльский забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" уверенно обыграло луганскую "Зарю" в матче шестого тура украинской Премьер-лиги. Наставник "бело-синих" Александр Шовковский поделился мнением о действиях своих подопечных.

Шовковский опасался, что его команда потеряет очки после матчей сборной Украины, сообщает UPL.TV.

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Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал об игре "Динамо"

Главный тренер "бело-синих" отметил, что центральные защитники команды Попов и Михавко до сих пор травмированные, хотя Тарас уже скоро вернется в игру. Себальос должен был выйти на поле в стартовом составе, однако у Брайана было желудочное отравление, потому его выпустили только на замену.

"Как только мы прибавили в скорости во втором тайме, у нас появилось больше моментов. Нужно было спокойнее их заканчивать. У наших ворот тоже был момент, когда мы могли пропустить. Тогда это была бы совсем другая игра при счете 1:2", — объяснил Шовковский.

Тренер подтвердил, что Бражко удалось хорошо отработать в обороне, теперь у Михавко появился новый конкурент. Что касается Вивчаренко, его заменили для того, чтобы футболист не получил вторую желтую карточку.

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