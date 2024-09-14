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Буяльский принес Динамо победу — киевляне не теряют очки

14 сентября 2024 17:21
Валерий Ковалевич - Редактор
Динамо продолжило победную серию в УПЛ после матча с Зарей
Владислав Ванат и Виталий Буяльский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках шестого тура чемпионата Украины по футболу "Заря" приняла в Киеве "Динамо". Обе команды подошли к матчу с равным количеством баллов. 

Подопечные Младена Бартуловича весь первый тайм сыграли на равных с командой Александра Шовковского, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Заря" и "Динамо" набрали по десять очков перед очной встречей в Киеве. Однако для луганчан это был шестой матч в УПЛ, а "бело-синие" сыграли только четвертый поединок. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок на разминке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" было сложно в первом тайме

"Заря" — "Динамо" — 0:1 (0:1) 

Голы: Буяльский, 67; Брагару, 77. 

Соперники на равных начали этот матч. Обе команды проводили опасные атаки, которые почти не заканчивались ударами в створ. Подопечные Шовковского в конце первого тайма могли повести в счете после того, как Буяльский принял мяч спиной к чужим воротам в штрафной "Зари" и сделал пас под удар Ярмоленко. Андрей целился в дальний угол и попал в штангу. Вивчаренко не сумел попасть в цель при добивании. 

Болельщикам "Динамо" пришлось ждать повод для радости до середины второго тайма. У киевлян оказалась результативной стандартная комбинация. Вивчаренко прошел по флангу и от лицевой сделал пас в район одиннадцатиметровой отметки. Буяльский не промахнулся, 0:1! 

Вскоре Шовковский выпустил новых футболистов на левый фланг, и его замены сыграли. На 77-й минуте Шапаренко сделал пас в касание на правый край чужой вратарской. Брагару ударом от Дришлюка дезориентировал вратаря "Зари", 0:2! 

Луганчане могли вернуть интригу на 82-й минуте. В ходе контратаки Жуниньо отпасовал в центр киевской штрафной на Андура, который проиграл дуэль Бущану.

"Заря" проиграла на глазах у своего президента Евгения Геллера, который не часто приходит на матчи. "Динамо" осталось единственной командой УПЛ, которая еще не теряла очки в этом сезоне. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Виталий Буяльский Заря Луганск

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