Пшеничнюк забил красивый гол и принес Черноморцу победу над Ингульцем

Александр Пшеничнюк (справа) после гола. Фото: скриншот UPL.TV

В субботней программе шестого тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" принял "Ингулец". Матч в Одессе завершился настоящей футбольной драмой.

Хозяева поля вырвали победу на последней минуте игры, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды подошли к поединку не в очень хорошем настроении. "Ингулец" в прошлом туре потерпел разгромное поражение от "Руха" (0:5), а затем появились слухи о том, что команда может сняться с сезона. "Черноморец" проиграл "Полесью" (1:4).

Как завершился матч команд

"Черноморец" — "Ингулец" — 1:0 (0:0)

Гол: Пшеничнюк, 90+5

Удаление: Мельничук, 90+3 ("Ингулец") — повторное предупреждение

Соперники очень осторожно играли почти весь поединок. Ни одна из команд не хотела рисковать. Было заметно, что "Черноморец" и "Ингулец" согласны на ничью, которая гарантировала им по одному баллу.

Опасных моментов почти не было, ударов по воротам тоже. Все самое интересное в этом матче произошло на последних минутах. Сначала две желтые карточки за три минуты получил полузащитник "Ингульца" Максим Мельничук.

Александр Пшеничнюк забивает гол. Фото: скриншот UPL.TV

На пятой компенсированной минуте хозяева поля получили право на угловой. После подачи мяч отскочил к линии штрафной, где Александр Пшеничнюк решился на эффектный удар в падении через себя.

Таким образом 18-летний футболист забил свой первый гол, который будет претендовать на звание самого красивого мяча в туре, а также принес "Черноморцу" важную победу.

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