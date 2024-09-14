Пшеничнюк забил красивый гол и принес Черноморцу победу над Ингульцем

Черноморец вырвал победу у Ингульца благодаря красивому голу
В субботней программе шестого тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" принял "Ингулец". Матч в Одессе завершился настоящей футбольной драмой.
Хозяева поля вырвали победу на последней минуте игры, сообщает портал Новини.LIVE.
Обе команды подошли к поединку не в очень хорошем настроении. "Ингулец" в прошлом туре потерпел разгромное поражение от "Руха" (0:5), а затем появились слухи о том, что команда может сняться с сезона. "Черноморец" проиграл "Полесью" (1:4).
Как завершился матч команд
"Черноморец" — "Ингулец" — 1:0 (0:0)
Гол: Пшеничнюк, 90+5
Удаление: Мельничук, 90+3 ("Ингулец") — повторное предупреждение
Соперники очень осторожно играли почти весь поединок. Ни одна из команд не хотела рисковать. Было заметно, что "Черноморец" и "Ингулец" согласны на ничью, которая гарантировала им по одному баллу.
Опасных моментов почти не было, ударов по воротам тоже. Все самое интересное в этом матче произошло на последних минутах. Сначала две желтые карточки за три минуты получил полузащитник "Ингульца" Максим Мельничук.
На пятой компенсированной минуте хозяева поля получили право на угловой. После подачи мяч отскочил к линии штрафной, где Александр Пшеничнюк решился на эффектный удар в падении через себя.
Таким образом 18-летний футболист забил свой первый гол, который будет претендовать на звание самого красивого мяча в туре, а также принес "Черноморцу" важную победу.
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