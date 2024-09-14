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Черноморец вырвал победу у Ингульца благодаря красивому голу

14 сентября 2024 15:44
Валерий Ковалевич - Редактор
Пшеничнюк забил красивый гол и принес Черноморцу победу над Ингульцем
Александр Пшеничнюк (справа) после гола. Фото: скриншот UPL.TV
Валерий Ковалевич - Редактор

В субботней программе шестого тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" принял "Ингулец". Матч в Одессе завершился настоящей футбольной драмой. 

Хозяева поля вырвали победу на последней минуте игры, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Обе команды подошли к поединку не в очень хорошем настроении. "Ингулец" в прошлом туре потерпел разгромное поражение от "Руха" (0:5), а затем появились слухи о том, что команда может сняться с сезона. "Черноморец" проиграл "Полесью" (1:4). 

Как завершился матч команд 

"Черноморец" — "Ингулец" — 1:0 (0:0) 

Гол: Пшеничнюк, 90+5

Удаление: Мельничук, 90+3 ("Ингулец") — повторное предупреждение 

Соперники очень осторожно играли почти весь поединок. Ни одна из команд не хотела рисковать. Было заметно, что "Черноморец" и "Ингулец" согласны на ничью, которая гарантировала им по одному баллу. 

Опасных моментов почти не было, ударов по воротам тоже. Все самое интересное в этом матче произошло на последних минутах. Сначала две желтые карточки за три минуты получил полузащитник "Ингульца" Максим Мельничук. 

Александр Пшеничнюк
Александр Пшеничнюк забивает гол. Фото: скриншот UPL.TV

На пятой компенсированной минуте хозяева поля получили право на угловой. После подачи мяч отскочил к линии штрафной, где Александр Пшеничнюк решился на эффектный удар в падении через себя.

Таким образом 18-летний футболист забил свой первый гол, который будет претендовать на звание самого красивого мяча в туре, а также принес "Черноморцу" важную победу. 

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