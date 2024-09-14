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Палкин рассказал, за чей счет сейчас выживает Шахтер

14 сентября 2024 15:03
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Сергей Палкин признался, откуда Шахтер берет деньги
Гендиректор Шахтера Сергей Палкин. Фото: komandaonline.com
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, где клуб берет деньги на свое существование. По его словам, сейчас сильно упали доходы, которые клуб получал от спонсорства.

Об этом пишет Record.

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Доходы Шахтера

Палкин заявил, что сейчас почти все доходы клуба — это продажа игроков

"Доходы от спонсорства упали, мы потеряли покупавших легионеров, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают", — говорит он.

Сергей Палкин
Сергей Палкин. Фото: ФК Шахтер

Кроме этого, он признался, что "Шахтер" столкнулся с проблемой подписания новых игроков из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

"Продажа является единственным решением, которое в конечном итоге становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?", — сказал Палкин.

Напомним, Забарный стал трансферной целью двух клубов – когда может состояться трансфер.

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