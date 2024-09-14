Сергей Палкин признался, откуда Шахтер берет деньги

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин. Фото: komandaonline.com

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, где клуб берет деньги на свое существование. По его словам, сейчас сильно упали доходы, которые клуб получал от спонсорства.

Об этом пишет Record.

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Доходы Шахтера

Палкин заявил, что сейчас почти все доходы клуба — это продажа игроков

"Доходы от спонсорства упали, мы потеряли покупавших легионеров, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают", — говорит он.

Сергей Палкин. Фото: ФК Шахтер

Кроме этого, он признался, что "Шахтер" столкнулся с проблемой подписания новых игроков из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

"Продажа является единственным решением, которое в конечном итоге становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?", — сказал Палкин.

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