Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Палкін розповів, яким коштом зараз виживає Шахтар arrow

Палкін розповів, яким коштом зараз виживає Шахтар

14 вересня 2024 15:03
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Сергій Палкін зізнався, звідки Шахтар бере гроші
Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін. Фото: komandaonline.com
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін зізнався, де клуб бере гроші на своє існування. За його словами, зараз сильно впали доходи, які клуб отримував від спонсорства. 

Про це пише Record.

Читайте також:

Доходи Шахтаря

Палкін заявив, що нараз майже всі доходи клубу — це продаж гравців

"Доходи від спонсорства впали, ми втратили легіонерів, яких купували, зараз ми розширюємо наш набір в Україні. Такі випадки, як з Трубіним, нам дуже допомагають", — каже він.

Сергій Палкін
Сергій Палкін. Фото: ФК Шахтар

Крім цього, він зізнався, що "Шахтар" зіткнувся з проблемою підписання нових гравців через повномасштабне вторгення Росії в Україну. 

"Продаж є єдиним рішенням, яке в кінцевому підсумку стає проблемою, враховуючи труднощі з підписанням футболістів. Ми хочемо підписати іноземного гравця, але як ми пояснимо його сім’ї, що ми можемо гарантувати безпеку?", — сказав Палкін. 

Нагадаємо, Забарний став трансферною метою двох клубів — коли може відбутися трансфер

Трубін наступного літа змінить клуб — є домовленість про трансфер

Дружина футболіста збірної України показала свої форми після тренування у спортзалі. 

Названо нову зарплату Андрія Луніна у мадридському "Реалі".

Усик назвав свого кумира у футболі — це не українець. 

Дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Анатолій Трубін Сергій Палкін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:15 На Миколаївщині підприємство скидає забруднені води в Південний Буг

16:10 Шнобелівська премія — хто став лауретом цього року

15:46 Хотів дати хабар прикордоннику — на Одещині затримали водія вантажівки з наркотиками

15:44 Чорноморець вирвав перемогу в Інгульця завдяки красивому голу

15:41 У Китаї продають копії українських броньованих евакуаційних капсул

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:30 Дощів не оминути — Діденко попередила регіони, де завтра пануватиме негода

15:20 Лубінець заявив, що більшість звільнених воїнів були в полоні з перших днів вторгнення РФ

15:18 Ціни на деякі овочі продовжать зростати — в Мінагро дали невтішний прогноз

15:13 Партизани АТЕШ розвідали стратегічний завод у Росії, який можуть дістати БпЛА — що відомо

15:00 Росія атакує порти Одещини та готує удари по газотранспортній системі

16:15 На Миколаївщині підприємство скидає забруднені води в Південний Буг

16:10 Шнобелівська премія — хто став лауретом цього року

15:46 Хотів дати хабар прикордоннику — на Одещині затримали водія вантажівки з наркотиками

15:44 Чорноморець вирвав перемогу в Інгульця завдяки красивому голу

15:41 У Китаї продають копії українських броньованих евакуаційних капсул

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:30 Дощів не оминути — Діденко попередила регіони, де завтра пануватиме негода

15:20 Лубінець заявив, що більшість звільнених воїнів були в полоні з перших днів вторгнення РФ

15:18 Ціни на деякі овочі продовжать зростати — в Мінагро дали невтішний прогноз

15:13 Партизани АТЕШ розвідали стратегічний завод у Росії, який можуть дістати БпЛА — що відомо

15:00 Росія атакує порти Одещини та готує удари по газотранспортній системі

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра