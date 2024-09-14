Сергій Палкін зізнався, звідки Шахтар бере гроші

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін. Фото: komandaonline.com

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін зізнався, де клуб бере гроші на своє існування. За його словами, зараз сильно впали доходи, які клуб отримував від спонсорства.

Про це пише Record.

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"Доходи від спонсорства впали, ми втратили легіонерів, яких купували, зараз ми розширюємо наш набір в Україні. Такі випадки, як з Трубіним, нам дуже допомагають", — каже він.

Сергій Палкін. Фото: ФК Шахтар

Крім цього, він зізнався, що "Шахтар" зіткнувся з проблемою підписання нових гравців через повномасштабне вторгення Росії в Україну.

"Продаж є єдиним рішенням, яке в кінцевому підсумку стає проблемою, враховуючи труднощі з підписанням футболістів. Ми хочемо підписати іноземного гравця, але як ми пояснимо його сім’ї, що ми можемо гарантувати безпеку?", — сказав Палкін.

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