Степаненко пожартував над Ванатом через збірну України

Футболіст Шахтаря пожартував над Ванатом через збірну України
Найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Ванат забив свій перший гол за збірну України. Зусиль футболіста не вистачило для того, щоб національна команда уникла поразки у матчі із Чехією.
Партнери зі збірної України привітали Ваната з дебютним м'ячем, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".
Збірна України програла обидва поєдинки у Лізі Націй. Спочатку "синьо-жовті" поступилися Албанії (1:2), потім зазнали фіаско в рамках зустрічі з Чехією (2:3). У другому матчі Владислав Ванат вийшов на поле у стартовому складі та забив свій перший м'яч за національну команду.
Степаненко оцінив гол Ваната
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився думкою щодо досягнення партнера по команді. Ветеран привітав молодого гравця і порадив йому продовжувати забивати голи у синьо-жовтій футболці.
"Молодець, забив, міг ще забити. Я впевнений, що цей гол додасть йому впевненості — він забиватиме в Лізі Європи, за національну збірну, але не в УПЛ", — пояснив Степаненко.
Наступний матч у Лізі Націй збірна України зіграє 11 жовтня проти Грузії.
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