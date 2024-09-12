Степаненко пожартував над Ванатом через збірну України

Владислав Ванат у матчі зі збірною Чехії. Фото: Reuters/David W Cerny

Найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Ванат забив свій перший гол за збірну України. Зусиль футболіста не вистачило для того, щоб національна команда уникла поразки у матчі із Чехією.

Партнери зі збірної України привітали Ваната з дебютним м'ячем, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Збірна України програла обидва поєдинки у Лізі Націй. Спочатку "синьо-жовті" поступилися Албанії (1:2), потім зазнали фіаско в рамках зустрічі з Чехією (2:3). У другому матчі Владислав Ванат вийшов на поле у стартовому складі та забив свій перший м'яч за національну команду.

Владислав Ванат змарнував момент біля чужих воріт. Фото: Reuters/David W Cerny

Степаненко оцінив гол Ваната

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився думкою щодо досягнення партнера по команді. Ветеран привітав молодого гравця і порадив йому продовжувати забивати голи у синьо-жовтій футболці.

"Молодець, забив, міг ще забити. Я впевнений, що цей гол додасть йому впевненості — він забиватиме в Лізі Європи, за національну збірну, але не в УПЛ", — пояснив Степаненко.

Наступний матч у Лізі Націй збірна України зіграє 11 жовтня проти Грузії.

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