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Футболист Шахтера пошутил над Ванатом из-за сборной Украины

12 сентября 2024 12:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Степаненко пошутил над Ванатом из-за сборной Украины
Владислав Ванат в матче со сборной Чехии. Фото: Reuters/David W Cerny
Валерий Ковалевич - Редактор

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Ванат забил свой первый гол за сборную Украины. Усилий футболиста не хватило для того, чтобы национальная команда избежала поражения в матче с Чехией.

Партнеры по сборной Украины поздравили Ваната с дебютным мячом, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

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Сборная Украины проиграла оба поединка в Лиге Наций. Сначала "сине-желтые" уступили Албании (1:2), затем потерпели фиаско в рамках встречи с Чехией (2:3). Во втором матче Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и забил свой первый мяч за национальную команду. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат упустил момент у чужих ворот. Фото: Reuters/David W Cerny

Степаненко оценил гол Ваната

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о достижение партнера по команде. Ветеран поздравил молодого игрока и пожелал ему продолжать в том же духе. 

"Молодец, забил, мог еще забить. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности — он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в УПЛ", — объяснил Степаненко.

Следующий матч в Лиге Наций сборная Украины сыграет 11 октября против Грузии. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Динамо Тарас Степаненко Владислав Ванат

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