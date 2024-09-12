Степаненко пошутил над Ванатом из-за сборной Украины

Владислав Ванат в матче со сборной Чехии. Фото: Reuters/David W Cerny

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона Владислав Ванат забил свой первый гол за сборную Украины. Усилий футболиста не хватило для того, чтобы национальная команда избежала поражения в матче с Чехией.

Партнеры по сборной Украины поздравили Ваната с дебютным мячом, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

Читайте также:

Сборная Украины проиграла оба поединка в Лиге Наций. Сначала "сине-желтые" уступили Албании (1:2), затем потерпели фиаско в рамках встречи с Чехией (2:3). Во втором матче Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и забил свой первый мяч за национальную команду.

Владислав Ванат упустил момент у чужих ворот. Фото: Reuters/David W Cerny

Степаненко оценил гол Ваната

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о достижение партнера по команде. Ветеран поздравил молодого игрока и пожелал ему продолжать в том же духе.

"Молодец, забил, мог еще забить. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности — он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в УПЛ", — объяснил Степаненко.

Следующий матч в Лиге Наций сборная Украины сыграет 11 октября против Грузии.

Напомним, Трубин следующим летом сменит клуб — есть договоренность о трансфере.

Жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенной фотосессии.

Поворознюк угрожает набить лицо журналисту, вопрос которого ему не понравился.

Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным.

Игрок сборной Чехии подверг критике тех, кто пускал болельщиков Украины на стадион.